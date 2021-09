Homenaje a Diego Maradona: Así es la camiseta que estrenó Newell's en su honor

Conocé los detalles de la camiseta que estrenó Newell's en el partido ante River por la Liga Profesional de Fútbol, como homenaje a Diego Armando Maradona.

A menos de tres meses de que se cumpla un año de su fallecimiento, homenajearon a Diego Armando Maradona en un estadio del fútbol argentino. Esta vez el protagonista fue Newell's Old Boys de Rosario que en el duelo ante River por la Liga Profesional utilizó una camiseta inspirada en la obra del artista Andrés Mariani. Este último presentó su trabajo el 29 de octubre de 2019 antes de un duelo de la "Lepra" ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

No eligieron cualquier fecha para esta presentación. El pasado 9 de septiembre se cumplieron 28 años desde que el mejor de la historia firmó con la institución rosarina. Si bien tuvo un breve paso desde su llegada en 1993 (disputó sólo 5 partidos oficiales), el amor por ambas partes siempre se mantuvo. Fue en el primer club que jugó luego de su paso por Europa.

Newell's presentó la nueva indumentaria en las redes sociales con un video en donde muestran distintos sectores de su estadio y que culmina en el trabajo del mencionado pintor fusionándose con la camiseta. El valor es de $7.850 para adultos y $6.300 para niños. "Con diseño inspirado en la obra del artista Andrés Mariani ofrendada a Maradona en su última visita al Parque, se lanza esta edición limitada de la piel leprosa".

Cuando Maradona dirigía al "Lobo" de La Plata recibió infinidad de homenajes en todas las canchas del fútbol argentino. Sin dudas el que tuvo en el "Coloso Marcelo Bielsa" fue de los más emotivos. Una cinta de capitán utilizada por Maximiliano Rodríguez, la obra de Mariani y los aplausos de un estadio repleto, entre otras cosas, hicieron de esa tarde una de las mejores para el campeón del mundo en México 1986.

Las "renovadas" redes sociales de Maradona

Los hijos del mejor de la historia se hicieron cargo de las redes sociales del exfutbolista. Un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano acompañó la primera publicación con la cara del Diego que incluyó una promesa. Cabe destacar que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Jr. y Dieguito Fernando postearán siempre y cuando haya acuerdo entre ellos.

Sus herederos escribieron: "No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende".

Siguiendo la línea del relato de Galeano, confirmaron que serán ellos los encargados de sus redes sociales a partir de ahora: "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca, y que tu recuerdo permanezca por siempre. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos te merecés".