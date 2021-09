Pasapalabra: Dalma Maradona se negó a decir River y perdió un participante de su equipo

El orgullo de la hija de Diego Maradona fue más fuerte y en pleno juego del programa de entretenimientos Pasapalabra se negó a traicionar los colores que supo lucir su papá.

Dalma Maradona no dijo River y le hizo perder un juego a un participante de Pasapalabra.

Invitada a Pasapalabra (Telefe), programa de juegos y entretenimientos conducido por Iván de Pineda, Dalma Maradona hizo equipo con el periodista deportivo Fernando Carlos para ayudar a un participante, pero en medio de un juego no solo no le tendió una mano sino que lo hizo perder por no mencionar la palabra "River".

Era el turno de Dalma en el juego Tutti Frutti y la categoría a completar era "Messi firmó con...". Cuando de Pineda procede a darle el pie para que complete con el cuadro rojo y blanco, la hija de Diego Maradona no traicionó su orgullo Xeneixe y respondió con un categórico: "No lo voy a decir".

"Decilo, es un segundo para Brian", le insistió el conductor. Molesta, Dalma sentenció: "No, no lo voy a decir. Paso". Acto seguido, el participante perdió dicho juego e Iván de Pineda eligió no hacer comentarios al respecto.

El momento

PASO 2021: Dalma fue a votar y pasó por un emocionante lugar en honor a Diego Maradona

“Vine a votar y parada obligada”, escribió Dalma en sus historias de Instagram junto con la foto: una selfie de ella en la calle, parada frente al cartel que marca la intersección de las calles “Diego” y “Maradona”, en el municipio de Lanús. El letrero está repleto de stickers en honor al Diego y, alrededor de él, hay una bandera argentina colgada en tamaño miniatura.

Este cambio de nombres fue un gesto del municipio de Lanús, que le rindió un homenaje a Maradona por el día de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020. Antiguamente, esta calle era la llamada Río de Janeiro y va desde la avenida Viamonte hasta la avenida Remedios de Escalada de San Martín, un total de 12 cuadras, a diferencia de las 35 que el proyecto quería modificar.

Inicialmente, la propuesta, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Lanús, iba a ser en honor al cumpleaños número 60 de Diego Maradona. “La realidad es que no se había podido consensuar para que el proyecto saliera el 30 de octubre”, le dijo Martín Sabio, presidente del Club Social y Deportivo del Olimpo a Infobae.