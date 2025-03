Figura de la Selección y leyenda en Europa: la inesperada visita que recibió Nico Paz

Paz suma 26 partidos, seis goles y cinco asistencias en la temporada.

Desde su llegada al Como, en agosto del año pasado, Nico Paz se convirtió en una pieza fundamental del equipo italiano, que ya logró alejarse de la zona de descenso en la Serie A. Tanto es así que el volante se ganó su debut con la Selección Argentina en la goleada sobre Bolivia en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de octubre e incluso comenzó a sonar para volver a vestir la camiseta del Real Madrid y también rumores que lo vinculan con el Manchester City.

Y es que el juvenil surgió de las inferiores del cuadro merengue y ahora Carlo Ancelotti lo tiene en la mira como un posible refuerzo a futuro y usar la opción de recompra, aunque en el Como no quieren perder a su jugador estrella. Sin embargo, es evidente que Paz está en la mira de los grandes, ya que no solo lo estudia el Real Madrid, sino también el Inter de Italia, el equipo que es capitaneado por Lautaro Martínez.

Si bien ya había rumores sobre el interés del cuadro lombardo, esto se confirmó con la inesperada visita de Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, al Giuseppe Sinigaglia, donde el Como igualó con Venezia este sábado por la fecha 28 de la Serie A. Pero lo llamativo no es que haya ido a observar a la promesa de la “Albiceleste”, sino el hecho de que el “Pupi” mantuvo una extensa conversación con Pablo Paz, el padre de Nico, con quien jugaron juntos el Mundial de Francia 1998.

Como no podía ser de otra forma, este diálogo no pasó desapercibido y varios medios italianos comenzaron a referirse a un posible cambio de equipo para el joven de 20 años. Además, hay que recordar que Zanetti ya había elogiado anteriormente al volante hace unas semanas: “Está jugando un gran campeonato, es muy joven. Llegar al fútbol italiano con esa edad no es fácil y él está demostrando que está a la altura. Está haciendo la diferencia”.

De todos modos, es sabido que Cesc Fàbregas no quiere perder a su jugador estrella y buscaría mantenerlo en su plantel el máximo tiempo posible, algo que dejó remarcado cuando se le preguntó por el interés de Ancelotti y que también se aplicaría si el Inter decide buscar su fichaje. “Nico es jugador del Como. El Real Madrid puede recomprarlo, pero a un precio determinado. Estamos muy contentos con él y queremos que siga con nosotros por muchos años”.

Zanetti y el padre de Paz en la tribuna.

Paz, de nuevo en la lista de Scaloni

La semana pasada se dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para los enfrentamientos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas y Nico Paz fue uno de los elegidos por Lionel Scaloni para los primeros entrenamientos. En caso de quedar en la lista definitiva, esta sería la tercera cita consecutiva para el juvenil, que todavía no tuvo la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina tras su debut ante Bolivia.