Impacto por lo que hizo Lautaro Martínez con el Inter por Champions League

El 'Toro' amplió la ventaja para el cuadro italiano en el duelo de ida ante el Feyenoord.

Lautaro Martínez deslumbró con un golazo en el encuentro entre el Inter de Milán y el Feyenoord por la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero de la Selección Argentina aprovechó la asistencia de Piotr Zielinski dentro del área rival y con un remate potente venció la resistencia del arquero alemán Timon Wellenreuther. Finalmente, el 'neroazzurro' se impuso por 2 a 0 ante el conjunto neerlandés en el duelo disputado en el Stadion Feijenoord.

Una vez finalizado el partido, se jugarán los tres cruces restantes de la ida de los octavos de final con Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, Liverpool vs. Paris Saint-Germain y Barcelona vs. Benfica. Exequiel Palacios será titular en el cuadro dirigido por Xabi Alonso, al igual que Alexis Mac Allister en el conjunto inglés y Nicolás Otamendi en el portugués.

¿Cuándo juegan Inter y Feyenoord por la Champions League?

Inter de Milán visitará a Feyenoord el miércoles 5 de marzo a las 14:45 (hora argentina) en el estadio De Kuip de Rotterdam, Países Bajos, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por ESPN2 y también podrás verlo a través del streaming de Disney+. Además, hay otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El 'neroazzurro' sacó una ventaja de dos goles en el primer partido ante el cuadro holandés y definirá la serie en San Siro.

El conjunto de Simone Inzaghi llega a este compromiso tras finalizar cuarto en la fase de grupos, lo que le permitió clasificar directamente a los octavos de final. En el ámbito local, los nerazzurri vienen de empatar 1-1 ante el Napoli por la Serie A, resultado que igual los mantiene como líderes del campeonato italiano con cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

La solidez defensiva es la gran virtud del Inter en esta Champions League, habiendo recibido solo un gol en ocho partidos disputados durante la fase de grupos. Bajo la dirección de Inzaghi, el conjunto milanés ha mantenido su arco en cero en casi el 60% de sus encuentros en el máximo torneo continental, el mejor porcentaje para cualquier entrenador con al menos 30 partidos dirigidos en la competición.

El ataque de Inter estará liderado por el capitán Lautaro Martínez, quien podría convertirse en el máximo goleador histórico del club en la Copa de Europa/Champions League si anota en este encuentro, ya que actualmente está igualado con Sandro Mazzola con 17 goles. El argentino formará dupla en el frente de ataque con el francés Marcus Thuram, quien viene mostrando un gran nivel esta temporada.

Por su parte, Feyenoord afrontará este partido bajo la dirección de Robin van Persie, quien asumió recientemente como técnico del equipo tras la salida de Brian Priske. El ex delantero neerlandés, leyenda del club, tiene recuerdos especiales contra el Inter, ya que enfrentó a los italianos en las semifinales de la Copa UEFA 2001-02, torneo que finalmente ganó con el conjunto de Rotterdam.

El equipo neerlandés llega a esta instancia luego de eliminar al Milan en la fase de playoffs, donde consiguió un histórico triunfo por 1-0 en casa y luego empató 1-1 en San Siro para avanzar. En ese segundo partido, bajo la dirección interina de Pascal Bosschaart tras el despido de Priske, el Feyenoord aprovechó la expulsión de Theo Hernández para sellar su clasificación gracias a un gol del argentino Julián Carranza, quien seguramente será titular ante el Inter.

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en Champions League, aunque tienen historia en competiciones europeas. Feyenoord tiene un buen historial jugando en casa contra equipos italianos, habiendo perdido solo uno de 12 encuentros como local contra clubes de la Serie A. Además, los rotterdamenses buscarán convertirse en apenas el cuarto equipo en vencer tanto al Milan como al Inter en una misma temporada continental.

Las formaciones de Feyenoord y Inter en la ida de los octavos de final

Feyenoord : Timon Wellenreuther; Jordan Mitchell, Thomas Beelen, David Hancko, Santiago Bueno; Ibrahim Osman, Jakub Moder, Gijs Smal; Ibrahim Hadj Moussa, Julian Carranza, Igor Paixão.

: Timon Wellenreuther; Jordan Mitchell, Thomas Beelen, David Hancko, Santiago Bueno; Ibrahim Osman, Jakub Moder, Gijs Smal; Ibrahim Hadj Moussa, Julian Carranza, Igor Paixão. Inter: Josep Martinez; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Kristjan Asllani, Alessandro Bastoni; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.

Feyenoord vs Inter: ficha técnica