Crece el descontento con la FIFA: los Fan Zones del Mundial 2026 dejarían de ser gratis

La organización del Mundial 2026 en manos de Estados Unidos, México y Canadá no está dejando un buen gusto entre los fanáticos, especialmente por el elevado precio de las entradas y el tener que contar con dinero en tres monedas distintas, aunque claro que todo lo oficial se mide en dólares. De hecho, la FIFA debió sacar una entrada a menor precio para que sea más accesible a los aficionados, aunque el precio general sigue siendo alto.

A pesar de esto, hay quienes prefieren viajar incluso sin tener las posibilidades de asistir en vivo a uno de los partidos de su selección y se contentan con disfrutar de reunirse con sus compatriotas en los denominados Fan Zones. Estos espacios oficiales históricamente han sido organizados por la FIFA y las ciudades anfitrionas y cuentan con pantallas gigantes fuera de los estadios para que puedan verse los partidos y, además, conocer la gastronomía local y comprar merchandising oficial de la Copa del Mundo.

Desde su origen en Corea-Japón 2002 y su oficialización en Alemania 2006 bajo el nombre de FIFA Fan Fest, las Fan Zones se caracterizaron por ser gratuitas, una costumbre que parece destinada a quebrarse en 2026. A través de los sitios web de la ciudad de Nueva York, se informó que la Fan Zone requerirá el pago de una entrada de 12,50 dólares para ver los partidos en pantalla grande y vivir la experiencia junto a otros aficionados.

Si bien el precio es considerablemente menor en relación con el valor de una entrada, lo cierto es que el solo hecho de que vaya a cobrarse por esto ha causado enojo entre los fanáticos. “Planeamos ofrecer una experiencia que conecte a los aficionados con el panorama internacional, a la vez que presenta a este distrito mundial como una comunidad que prospera gracias a la diversidad, la cultura y el deporte. Este será el punto de encuentro mundial”, señaló el informe publicado por Nueva York.

Inmediatamente surge la duda de si esto se replicará en otras ciudades sedes del Mundial 2026, algo que se desconoce hasta el momento, puesto que la FIFA no lanzó ningún comunicado al respecto. Cabe mencionar que la sede de Nueva York tiene el extra no solamente de ser la ciudad más importante de los Estados Unidos a nivel turística, sino también que albergará la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

El dilema de las hinchadas prohibidas

El martes pasado, el gobierno de Donald Trump actualizó la lista de países que tienen prohibida la entrada de sus ciudadanos a los Estados Unidos y que, por ende, no podrán llevar fanáticos al Mundial 2026. Entre los clasificados a la Copa del Mundo bajo esta medida se encuentran Haití e Irán que competirán en los grupos C y G, respectivamente, además de la República Democrática del Congo, que debe disputar el repechaje.