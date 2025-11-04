Conmoción en el fútbol: un DT se descompensó y murió en pleno campo de juego

La muerte de un técnico en pleno campo de juego causó conmoción en el mundo del fútbol en las últimas horas. Se trata de Mladen Zizovic, quien se desempeñaba como DT del Radnicki 1923 de la Superliga de Serbia y falleció a los 44 años pocos minutos después de sufrir un ataque cardíaco en el verde césped. Más allá del esfuerzo de los médicos para salvarle la vida, finalmente esto no sucedió y las impactantes imágenes trascendieron rápidamente en las redes.

Cuando el mencionado entrenador se desmplomó en el verde césped fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó lo peor este lunes 3 de octubre en el país europeo. Sus dirigidos enfrentaban al Mladost Lucani y el hecho tuvo lugar cuando corrían 22 minutos de la primera mitad, lo llevaron en ambulancia y el cotejo continuó con normalidad para luego suspenderse cuando se conoció la noticia. Sin dudas, lo que pasó en cancha fue por demás doloroso y así lo expresaron tanto desde su club como también su colega rival que despidió con un triste mensaje a un estratega que dejó su huella por sus logros.

Los mensajes por la muerte de Mladen Zizovic, DT del Radnicki 1923 de Serbia

"Con profundo pesar, informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro entrenador principal, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de anoche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani. Nuestro club ha perdido no sólo a un gran especialista, sino sobre todo a una buena persona, un amigo y un trabajador del deporte que, con su conocimiento, energía y nobleza, dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que lo conocieron. El Football Club Radnicki 1923 extiende sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron con él la pasión por el fútbol. Descansa en paz, Mladen", fue el mensaje desde la institución luego de la muerte de su DT.

El exjugador de la selección de Bosnia y Herzegovina estaba en el club desde el pasado mes de octubre después de pasar por varios equipos. Uno de ellos fue el Borac Banja de Bosnia, que hace poco jugó por primera vez una instancia eliminatoria de la Conference League. Dicho elenco también lo despidió en sus redes destacando: "tu recuerdo vivirá para siempre en cada momento vivido en nuestro estadio: primero como jugador, luego como entrenador que logró el mayor éxito europeo de nuestra historia. La vida es cruel y se lleva a los mejores demasiado pronto, pero vivirás a través de nosotros mientras sigamos contando la historia de Mladen Zizovic, el hombre, el entrenador, el padre, el hijo y el amigo".

Murió Mladen Zizovic, entrenador de un equipo de la Superliga de Serbia

Cómo murió Mladen Zizovic

Según trascendió después de la noticia de su muerte, Zizovic comenzó a sentirse mal en el primer tiempo y a los 22 minutos se desplomó en el verde césped. Los médicos rápidamente lo asistieron, lo trasladaron a un hospital y luego de recibir la asistencia correspondiente murió con tan sólo 44 años. Mientras lo llevaban en ambulancia el partido continuó, pero poco tiempo después se suspendió.