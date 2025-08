El fútbol brasileño estuvo marcado a lo largo de toda su historia por jugadores de primer nivel. Uno de los grandes talentos que brillaron allí no solo tienen que ver con jugadores de ese país. Algunos, incluso, dejaron un legado que trascendió las fronteras del deporte. Uno de ellos es el caso de Dejan Petković, una jugador nacido en Serbia que brilló con las camisetas de Flamengo, Vitória y Vasco da Gama en la primera década del siglo XXI y que también fue parte de la selección de Yugoslavia.

Petković nació el 10 de septiembre de 1972 en Majdanpek, un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Bor, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Rumania. Desde pequeño se hizo un nombre, literalmente, en el mundo del futbol: en un duelo cuando aún era juvenil los rivales lo apodaron 'Rambo', por su fiereza y fuerza para pasar a sus adversarios. Con apenas 16 años, en 1988, debutó en la Primera División de Yugoslavia con la camiseta del Radnički, un equipo de Niš, la ciudad natal de su padre, donde también hizo categorías inferiores. Su presentación marcó un récord en esa competición al convertirse en el más joven en disputar un encuentro oficial, marca que pertenecía a Mitar Mrkela. Cuatro años después, se estableció como una figura a nivel local al firmar con el Estrella Roja de Belgrado (uno de los equipos más importantes del país) en el verano de 1992.

La salida a finales de la temporada 1991-1992 de grandes nombres como Darko Pančev, Dejan Savićević y Vladimir Jugović le dio la oportunidad a Dejan Petkovic de mostrarse con el plantel profesional: vieja cepa de '10', habilidoso y de gran toque, en tres años y medio fue dos veces campeón con el cuadro de la capital serbia. Sin embargo, y a pesar de llegar en esa época a la Selección de Yugoslavia como uno de los grandes talentos del continente, el comienzo de la guerra y las consiguientes sanciones de la UEFA le privaron de jugar la Eurocopa 1992. "Yo solo podía jugar dentro del propio país", recordó en una entrevista años después. Con su combinado llegó a jugar apenas seis cotejos, en los que convirtió un gol. Aún con las sanciones que pesaban, en 1995 comenzaría su primer gran desafío en Europa: el gigante Real Madrid puso sus ojos en él y lo compró por una cifra que superaba los tres millones de dólares (en aquel momento, 500 millones de pesetas).

Con los argentinos Jorge Valdano y Ángel Cappa en el banco de suplentes, la llegada de Petković ilusionaba al tratarse de una de las mejores promesas provenientes de tierras balcánicas. A pesar de esto, su paso no fue lo que esperaba: apenas estuvo presente en seis partidos antes de ser cedido, primero al Sevilla y tiempo después al Racing de Santander. A su regreso, Valdano, peleado con el presidente Lorenzo Sanz, ya había dejado el cargo de entrenador y su lugar lo ocupó Fabio Capello. El italiano mantuvo fuertes discusiones con él, llegando a asegurar que era "un sinvergüenza" y que "no tenía calidad para jugar en el Madrid". "Puede ser, pero si usted necesitaba seis meses para descubrir eso, a lo mejor usted no tiene calidad para ser mi entrenador", disparó 'Rambo' en aquella discusión entre ambos que marcó un fin de etapa en España y el inicio de un nuevo capítulo en su carrera que lo definiría para siempre.

Petković tuvo un paso fugaz por el Real Madrid, a pesar de haber llegado como uno de los mayores talentos de Serbia.

"Me dijeron que el Papa viajaba a Brasil, que se paraba todo y que si no me iba ese día no se podía hacer el fichaje, ni registrar en la federación. Todo mentira", contó Dejan Petković en una entrevista con Relevo en 2023 acerca de su sorpresivo arribo en 1997 al Vitória de Brasil. Inmediatamente, el volante pudo demostrar toda su categoría, liderando al equipo para ganar dos Campeonatos Baianos gracias a los 58 goles que convirtió en 88 encuentros. En 1999 decidió irse cedido al Venezia de Italia, aunque su estadía fue muy breve y regresó a Sudamérica para vestir los colores del Flamengo.

El serbio Dejan Petkovic no sólo se ganó un apodo, 'Pet', mientras jugaba para el 'Mengao', sino que también se ganó el corazón de los hinchas con sus grandes actuaciones y sus goles importantes. Allí se coronó campeón del Carioca en los años 2000 y 2001: en ese último torneo, convirtió un increíble tanto de tiro libre ante el clásico Vasco da Gama a los 43 minutos del segundo tiempo que significó el título para el conjunto rojinegro.

"Gringol: en un Brasileirao lleno de extranjeros, el serbio Petković es la estrella mayor", rezaba la tapa del diario Placar de Brasil.

Con su salida en 2002 comenzó un desfile por numerosos equipos, la mayoría de ellos en Brasil (Vasco, Fluminense, Santos, Goiás y Atlético Mineiro) y otros en destinos exóticos como el Shanghai Shenhua de China y el Al-Ittihad de Arabia Saudita. Incluso se llegó a rumorear con una posible convocatoria al 'Scratch', que había sido campeón del mundo en Corea-Japón, pero la osada propuesta fue imposible ya que no podía obtener la nacionalidad. Ya en 2009, en el tramo final de su trayectoria, Petković firmó nuevamente con el Flamengo; y aunque se pensaba que ya no podría rendir, fue emblema del equipo que ganó el Brasileirao ese mismo año, convirtiendo varios goles olímpicos (ocho en total en toda su carrera) y retirándose dos años después, en 2011, como "el mejor 10" de la historia del club después del legendario Zico.

En la actualidad, Dejan Petković es considerado uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol brasileño. Es comentarista y analista deportivo (recientemente estuvo en CNN hablando sobre el mal momento de la 'Canarinha', a pesar de que aseguró que "indiscutiblemente sobra talento") y, además, fue nombrado cónsul honorífico de Serbia en Brasil: en 2024, en una visita del embajador Aleksandar Ristić, estuvo junto al presidente Lula, quien lo definió como "el serbio más brasilero y famoso de nuestro país".

La carrera de Dejan Petković, en números