Tragedia en el deporte argentino por la muerte de un niño de 8 años

Un joven de 8 años murió horas después de que un arco caiga sobre él en el Club Argentino de Quilmes. Se trata de Benjamín Farji, un pequeño que entrenaba básquet en la cancha de handball de la institución y la estructura metálica cayó causándole un fuerte impacto que derivó en su internación producto de las lesiones que sufrió. Luego de la muerte cerebral que le produjo este suceso, este jueves 30 de octubre finalmente falleció.

"El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha. Motivo por el cual se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio", escribieron desde las redes oficiales del "Mate" con un sentido comunicado.

Noticia en desarrollo...