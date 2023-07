Un campeón del mundo con Francia elogió a Julián Álvarez y le metió presión a Guardiola: "Realidad"

Un campeón del mundo con Francia se refirió al presente de Julián Álvarez en el Manchester City, elogió al delantero argentino y le metió presión a Pep Guardiola para la temporada venidera.

Un futbolista que se consagró campeón del mundo con Francia habló del presente de Julián Álvarez en el Manchester City y le metió a presión a Pep Guardiola de cara a la próxima temporada. Luego de que la "Araña" no sume tantos partidos como titular en el elenco "Ciudadano" por estar detrás de Erling Haaland, el exjugador galo apuntó contra el entrenador por sus decisiones. Además, destacó al delantero argentino por el gran nivel que demostró en lo que va de su joven carrera.

El exdelantero que llenó de elogios al atacante nacido en Calchín, provincia de Córdoba, es nada más y nada menos que David Trezeguet. El "Rey", que levantó la Copa del Mundo en 1998 junto a Zinedine Zidane y compañía, opinó sobre el exhombre de River Plate en ESPN y dejó en claro lo que piensa. Con gran experiencia por su extenso recorrido, el crack que vistió la camiseta del "Millonario" en la B destrozó al técnico español.

Durante Equipo F, Trezeguet fue claro a la hora de referirse a Álvarez y la importancia que puede tener ni bien regrese de las vacaciones para afrontar los torneos locales en Inglaterra, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa: "Julián este año va a ser una realidad en el cual Guardiola no lo va a poder gestionar en el buen sentido, de no hacerlo jugar. Julián es un tipo como punta, externo o segunda punta por el que Guardiola este año va a estar obligado".

Por otro lado, el exdelantero de la Juventus también habló del primer competidor de la "Araña" en el ataque del City y su futuro: "Es un talento único, puro. Se encontró con este animal como Haaland que es un jugador con otras características. Desde mi punto de vista pueden jugar juntos porque Haaland es ese tipo que fija a la defensa y a Julián le gusta moverse, pero Guardiola va a tener que encontrar una solución. Es lógico que si no juega él pida abiertamente querer ver otros rumbos".

David Trezeguet y su paso por River Plate

El exdelantero de la Selección de Francia también recordó su estadía en el "Millonario", al que se unió cuando disputaba la Primera B Nacional entre 2011 y 2012. "Es una emoción muy particular como hincha. Más allá del momento en el que me tocó vestir la camiseta de River fue un sueño realizable que no me esperaba. Tanto (Matías) Almeyda como (Daniel) Passarella me dieron esa posibilidad".

Con respecto a esa decisión, Trezeguet sostuvo: "Como lo dije siempre, fue un momento de no reflexión de mi parte, era querer descubrir ese fútbol diferente, conocer, me fui joven de Argentina. Lo disfruté al máximo, a medida que iba pasando el tiempo me fui dando cuenta la situación que estaba porque se ascendió en el último partido. Es hasta el día de hoy que cuando vengo a Argentina hay un reconocimiento muy importante de la gente hacia mí. Cuando voy al estadio la gente siento que me quiere, me reciben y es lo principal, lo más emotivo".