Esta es la camiseta que usará Mac Allister en el Liverpool en la temporada 2025/26

El Liverpool de Inglaterra comenzará un nuevo camino este viernes 15 de agosto de 2025 de manera oficial cuando por la primera fecha de la Premier League inicie la defensa del título recibiendo al Bournemouth en Anfield. Los "Reds" lo harán con una renovada indumentaria que vestirá nada más y nada menos que Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección Argentina tal como sucedió hasta ahora en los amistosos de pretemporada. Los detalles de la camiseta del club inglés para afrontar la temporada 2025/2026.

La marca que vestirá al elenco hoy comandado por el neerlandés Arne Slot es Adidas desde el pasado 1° de agosto, que desembarcó por tercera vez en la historia de la institución. La firma alemana estuvo entre 1985 y 1986 para luego acompañar al equipo del 2006 al 2012, épocas donde no cosechó títulos internacionales pero sí fue campeón a nivel local. Ahora, con las tres tiras en sus ropas, los futbolistas del Liverpool buscarán seguir haciendo historia no sólo en su país, sino también en Europa y con Mac Allister en su plantel donde irán por los trofeos domésticos como la FA Cup y la Copa de la Liga, pero también por la Champions.

La casaca titular es completamente roja, mientras que la suplente muestra un "guiño a la historia anterior", según aseguraron desde las cuentas oficiales del club. Esta última incluye a la mítica ave enmarcada en el escudo inspirado en la forma de la tribuna principal de Anfield de 1906. A su vez, escribieron en su página web que "la equipación de Adidas es sinónimo de éxito en el club y está considerada como una de las camisetas más aprecidasa por muchos hinchas".

El director ejecutivo de los "Reds", Billy Hogan, declaró hace algunos meses: "Todos estamos encantados de volver a darle la bienvenida a Adidas a la familia LFC. Disfrutamos de un éxito fantástico juntos en el pasado y hemos creado algunas de las equipaciones más icónicas de todos los tiempos. Ambos comparten una ambición de éxito y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar juntos, ya que esperamos crear más equipaciones increíbles que nos ayuden a impulsar el rendimiento en el campo". Por otro lado, también agradecieron a Nike por sus casacas en los últimos cinco años.

Los primeros diez rivales del Liverpool en la Premier League de Inglaterra

Fecha 1 - Liverpool vs. Bournemouth - viernes 15 de agosto a las 16 (hora argentina).

Fecha 2 - Newcastle vs. Liverpool - lunes 25 de agosto a las 16 (hora argentina).

Fecha 3 - Liverpool vs. Arsenal - domingo 31 de agosto a las 12.30 (hora argentina).

Fecha 4 - Burnley vs. Liverpool - domingo 14 de septiembre a las 10 (hora argentina).

Fecha 5 - Liverpool vs. Everton - sábado 20 de septiembre a las 10 (hora argentina).

Fecha 6 - Crystal Palace vs. Liverpool - sábado 27 de septiembre a las 11 (hora argentina).

Los números de Alexis Mac Allister con la camiseta del Liverpool