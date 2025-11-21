Un mural de Di María fue vandalizado en el club rosarino donde se formó

El homenaje a Ángel Di María que fue atacado en el club que se formó en Rosario.

La indignación generalizada que causó el título que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a Rosario Central trajo otros coletazos peligrosos. Un mural de Ángel Di María en el El Torito, club rosarino en el que comenzó a jugar "El Fideo", amaneció vandalizado este viernes con pintadas agresivas hacia el exjugador de la Selección Argentina y capitán del "Canalla".

"Ladrón mercenario" se lee en la pared que da ingreso al club, sobre la imagen que fue inaugurada en 2024 y que retrata a Di María festejando el histórico gol en la final del Mundial de Qatar 2022, ante Francia. Si bien la institución intenta conseguir cámaras de seguirdad para dar con las personas que cometieron el hecho, la tormenta que sacudió la ciudad santafesina en la madrugada del viernes dificulta la tarea.

El presidente del El Torito, Germán Ángel, explicó en diálogo con Rosario3 que la destrucción del mural se descubrió por la mañana y agregó: "Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho. Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800”.

El mural de Di María que fue vandalizado en El Torito, club de Rosario en el que comenzó a jugar "El Fideo" (Foto: Rosario3).

Cabe recordar que, en mayo de 2024, luego de que Rosario Central fuera eliminado de la Copa Libertadores con Peñarol, otro mural de la institución había sido vandalizado, también con un mensaje para Di María: “¿Todavía vas a volver?”. Luego de ese ataque, la dirigencia del club decidió reconstruir el mural pero con la imagen de "Angelito" y la "Albiceleste", para evitar peleas partidarias.

Tras esta nueva agresión, directivos de El Torito piensan en mudar el mural hacia otro sector interno del club, en donde no pueda ser destruido y tenga vigilancia las 24 horas. Por otro lado, la institución ha comenzado una cruzada para conseguir sponsors que financien la remodelación de la obra como también el probable nuevo mural dentro de las instalaciones.

La felicidad de Di María por el título de la Liga 2025

Después de recibir el trofeo en las oficinas de la Liga Porfesional de Fútbol ubicadas en Puerto Madero, Di María habló con el sitio oficial del torneo y expresó su felicidad por el título que decidió entregarle la AFA a Rosario Central. "Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, comentó.

Si bien la AFA le dio a Central el título una vez que finalizó la competencia por haber sido el primero en la Tabla Anual, cabe recordar que el equipo de Ariel Holan sigue en carrera en el Torneo Clausura, ya que este este domingo recibirá a Estudiantes de La Plata, a partir de las 17:30, por uno el duelo por los octavos de final.