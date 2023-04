Taty Castellanos, el crack que Gallardo pidió para River, le hizo cuatro goles al Real Madrid

Valentín "Taty" Castellanos, futbolista que Marcelo Gallardo pidió para River Plate, le convirtió cuatro goles al Real Madrid con la camiseta del Girona por la Liga de España.

Un futbolista que Marcelo Gallardo pretendía para reforzar a River Plate antes de su inesperada salida a finales del 2022 le convirtió 4 goles al Real Madrid por la Liga de España. Se trata de Valentín Castellanos, quien estuvo en los planes del "Muñeco" y la institución de Núñez, pero no llegaron a un acuerdo económico para que su llegada se concrete. Ahora, con la camiseta del Girona, el delantero la rompió y fue parte de un triunfo histórico.

"Taty" apareció en carpeta a inicios del año pasado y el entrenador argentino tenía el deseo de reforzar su plantel con él. Sin embargo, más allá del esfuerzo de la dirigencia de la "Banda", esto no sucedió y el jugador dejó su puesto en el New York City de la MLS de Estados Unidos para continuar su carrera como cedido al mencionado club europeo. Meses más tarde, tuvo su noche soñada ante el "Merengue" y le dio una importante victoria a su equipo.

Cuando transcurrían 11 de la primera mitad, el Girona igualaba sin goles ante el Madrid en el Estadio Municipal de Montilivi y, tras una buena jugada colectiva, Castellanos definió de cabeza para abrir la cuenta. Tan sólo 12 minutos más tarde, "Taty" le ganó la espalda a los defensores del equipo de Carlo Ancelotti y definió ante la salida de Andriy Lunin -reemplazo de Thibaut Courtois-. Antes del cierre de los 45 iniciales llegó el descuento visitante en los pies de Vinicius Jr. y el delantero argentino tuvo acción nuevamente en el complemento.

Con sólo 30 segundos en el reloj, el atacante mendocino llegó a su hat-trick tras definir con el arco libre y a los 16 llegó otro más para sellar el 4-1. A cinco del cierre, Lucas Vázquez puso el 4-2 definitivo con un tanto en favor del "Merengue" para cerrar una jornada memorable. Por si esto fuera poco, el hombre que Gallardo pretendía para River tuvo un fuerte encontronazo con el brasileño "Vini" luego del primer grito de la noche. "Taty", además, quedó en la historia por ser el segundo argentino en hacerle 4 goles al Real Madrid -el anterior fue Diego Milito con la camiseta del Zaragoza en la goleada 6-1 en 2006-.

Gallardo se sinceró respecto a su futuro en el fútbol y lo que significó la final en Madrid

Marcelo Gallardo rompió el silencio acerca de su futuro en el mundo del fútbol y recordó la final de Madrid ante Boca Juniors con una llamativa frase. El "Muñeco" es uno de los principales candidatos a dirigir al PSG de Lionel Messi y también sonó tanto en el Chelsea como en otros equipos de Europa, por lo que dio su opinión al respecto. Luego de su exitoso paso por River Plate, el DT más ganador de la historia del "Millonario" dejó en claro cuál es su deseo.

"Estoy viendo cuál podría ser el próximo paso. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", sostuvo el "Muñeco" en diálogo con el medio The Athletic. Además, con respecto a los intereses del PSG y el Chelsea, el DT aseguró: "No soy el tipo de persona que se iría a cualquier club histórico por querer entrenar en Europa. Tengo que conocer el modelo y la cultura del club. No podés ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es importante"