Gallardo se sinceró respecto a su futuro en el fútbol y lo que significó la final en Madrid: "Miedo"

Marcelo Gallardo rompió el silencio acerca de su futuro en el mundo del fútbol y recordó la final de la Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid con una llamativa frase sobre aquel partido que quedó en la historia.

Para colmo, rememoró el 3 a 1 del 9 de diciembre de 2018 ante el "Xeneize" y sus palabras sorprendieron a más de uno. Es que los hinchas de la "Banda" recuerdan con felicidad aquel duelo ante el rival de toda la vida que, sin dudas, marcó al estratega que ahora está en los planes de varios grandes del Viejo Continente. Sin embargo, el entrenador no dio indicios de dónde continuará su carrera luego de ocho años y medio en Núñez.

"Estoy viendo cuál podría ser el próximo paso. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", sostuvo el "Muñeco" en diálogo con el medio The Athletic. Además, con respecto a los intereses del PSG y el Chelsea, el DT aseguró: "No soy el tipo de persona que se iría a cualquier club histórico por querer entrenar en Europa. Tengo que conocer el modelo y la cultura del club. No podés ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es importante". Lejos de que su carrera como DT termine, el nacido en Merlo -provincia de Buenos Aires- aseveró: "Es posible que no sea entrenador el resto de mi vida, tal vez entrene por 6, 7 u 8 años más".

Por otro lado, con respecto a la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Gallardo lanzó: "Nadie quería jugar ese partido. Vi miedo en ambos lados, el miedo a perderlo, pero nadie pensó en ganar y lo que podía significar. Todos pensaban lo que le iba a pasar al que perdiera, ese morbo que tenemos los argentinos con la derrota. Nunca lo vi como '¿Y si perdemos?' Eso me parece muy mediocre".

Un crack de Boca "mimado" por Riquelme usó una frase de Gallardo y sorprendió a todos

Es que en el debut del certamen, de la mano de Mariano Herrón, el "Xeneize" empató sin goles ante Monagas de Venezuela y llevaba tres derrotas de manera consecutiva en la Liga Profesional. Este presente, con cambio de técnico incluido, preocupaba a más de uno y el público lo demostró cuando el conjunto colombiano se puso en ventaja. Sin embargo, Boca lo dio vuelta y Guillermo "Pol" Fernández emuló al extécnico del "Millonario".

"Vamos a seguir trabajando, confiando en nosotros, que la gente crea porque nosotros tenemos con qué y vamos a ir por más", lanzó Fernández una vez finalizado el encuentro en el que el elenco "Azul y Oro", con la figura de Valentín Barco, se impuso con los tantos de Luis Advíncula y Alan Varela. De esta manera, "Pol" también le envió un mensaje a los hinchas que sueñan con que el equipo levante el nivel y gane la séptima Libertadores de su historia.