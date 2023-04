Un crack de Boca "mimado" por Riquelme usó una frase de Gallardo y sorprendió a todos

Un crack de Boca Juniors "mimado" por Juan Román Riquelme utilizó una frase de Marcelo Gallardo luego del triunfo por 2 a 1 ante Deportivo Pereira en la Bombonera por la Copa Libertadores y sorprendió a todos.

Un crack de Boca Juniors "mimado" por Juan Román Riquelme utilizó una frase de Marcelo Gallardo en su etapa como DT de River Plate y sorprendió a todos. Luego de la victoria agónica por 2 a 1 ante Deportivo Pereira por la fase de grupos Copa Libertadores, el futbolista habló de la confianza que esto le dio al equipo para levantar el nivel y recordó al "Muñeco" sin nombrarlo. Es que los de Jorge Almirón ganaron en una noche difícil en la Bombonera y renovaron la fe para seguir vivos en el torneo continental.

Es que en el debut del certamen, de la mano de Mariano Herrón, el "Xeneize" empató sin goles ante Monagas de Venezuela y llevaba tres derrotas de manera consecutiva en la Liga Profesional. Este presente, con cambio de técnico incluido, preocupaba a más de uno y el público lo demostró cuando el conjunto colombiano se puso en ventaja. Sin embargo, Boca lo dio vuelta y Guillermo "Pol" Fernández emuló al extécnico del "Millonario".

"Vamos a seguir trabajando, confiando en nosotros, que la gente crea porque nosotros tenemos con qué y vamos a ir por más", lanzó Fernández una vez finalizado el encuentro en el que el elenco "Azul y Oro", con la figura de Valentín Barco, se impuso con los tantos de Luis Advíncula y Alan Varela. De esta manera, "Pol" también le envió un mensaje a los hinchas que sueñan con que el equipo levante el nivel y gane la séptima Libertadores de su historia.

Con respecto a las palabras de Marcelo Gallardo en River que el volante utilizó, se dieron luego de la derrota ante Gremio por las semifinales de ida del mencionado torneo internacional del 2018. Claro que tuvieron efecto, ya que la "Banda" dio vuelta la serie y se metió en la final que poco tiempo después le ganó justamente a Boca Juniors en Madrid.

La relación de "Pol" Fernández con Juan Román Riquelme

En una entrevista con TyC Sports, Fernández habló del vínculo con Juan Román Riquelme y despejó las dudas de un posible conflicto: "Lo conozco desde que era muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida y el fútbol nos volvieron a unir. Él como dirigente y yo como jugador. Seguí aprendiendo de él porque es una persona súper inteligente y conoce muchísimo del tema", sostuvo "Pol".

Y agregó mientras definía su salida del fútbol mexicano para volver al "Xeneize": "He estado en contacto con él. No es que me fui de Boca y cortamos la relación. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a la negociación me pone contento que haya hecho todo para que vuelva. Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas. En esa situación, con la familia tomamos la decisión de volver a México y los dirigentes lo entendieron", afirmó el volante.