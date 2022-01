El inesperado elogio de Pol Fernández a Juan Román Riquelme tras arreglar con Boca: "Súper inteligente"

Guillermo "Pol" Fernández arregló su regreso a Boca tiempo después de su salida conflictiva y lanzó un elogio inesperado para Juan Román Riquelme.

Guillermo "Pol" Fernández culminó su préstamo con Boca en noviembre de 2020 envuelto en una polémica con el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. El "Xeneize" tenía la opción de compra por el joven volante que se desempeñaba en el Cruz Azul, pero no la ejecutó. Poco más de un año después, el futbolista dejó el club mexicano y se sumará al elenco que dirige Sebastián Battaglia. Antes de viajar al país lanzó un elogio inesperado a Juan Román Riquelme en una entrevista con TyC Sports.

En un principio se habló de un posible intercambio y que Cristian Pavón pase a la institución "Azteca", ya que estaban interesados en él. Sin embargo, este plan no se llevó a cabo y ambos vestirán la "Azul y Oro" en la temporada que comenzará a mediados de febrero. "Pol" nació futbolísticamente en Boca Juniors, tuvo dos etapas en las que mostró sus condiciones, se convirtió en uno de los mejores jugadores y se ganó el cariño de la gente.

En una entrevista con TyC Sports, Fernández habló de la relación que mantiene con Juan Román Riquelme y despejó las dudas de un posible conflicto: "Lo conozco desde que era muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida y el fútbol nos volvieron a unir. Él como dirigente y yo como jugador. Seguí aprendiendo de él porque es una persona súper inteligente y conoce muchísimo del tema", sostuvo "Pol".

Y agregó: "He estado en contacto con él. No es que me fui de Boca y cortamos la relación. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a la negociación me pone contento que haya hecho todo para que vuelva. Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas. En esa situación, con la familia tomamos la decisión de volver a México y los dirigentes lo entendieron", afirmó el volante.

La carrera de Guillermo "Pol" Fernández hasta el momento

Fernández debutó en Boca Juniors en 2012 y en su primera etapa jugó sólo un año. Disputó 32 partidos y convirtió 2 goles. En 2013 lo cedieron a Rosario Central, un año después a Atlético Rafaela y en 2015 a Godoy Cruz, donde estuvo presente en 81 oportunidades y marcó 8 goles, siendo el club donde más se desempeñó. Su buen nivel llamó la atención de Racing Club de Avellaneda que se lo compró al "Xeneize". De la "Academia", Fernández pasó al Cruz Azul, que también lo dio a préstamo a Boca y finalmente en 2022 regresó al club de La Ribera.

Juan Román Riquelme dio positivo de Covid-19

Según informaron varias fuentes, el encargado del Consejo de Fútbol de Boca contrajo Covid y ya se encuentra aislado en su domicilio. Estará una semana sin concurrir al club y luego volverá a sus tareas habituales en la dirigencia. La buena noticia es que no tiene síntomas, pero eso no significa que no contagie, por lo que tanto los futbolistas del plantel, como sus compañeros directivos estarán alertas a los resultados de sus análisis.

"Confirmamos esta mañana que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca y cabeza del Consejo de Fútbol ha dado positivo, está aislado, asintomático así que bueno, tendrá que pasar seguramente estos días para superar el período de contagio y después retomar sus funciones de manera normal", aseguraron en TyC Sports minutos después de conocerse la noticia sobre el directivo de la institución.