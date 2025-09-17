Sorpresa en Independiente por la fecha del debut de Gustavo Quinteros como DT

Cuándo asume Quinteros en Independiente

Después de la derrota frente a Banfield por 1-0 como local, Julio Vaccari confirmó su salida y dejó de ser el entrenador del plantel profesional de Independiente. Esto provocó un caos que los dirigentes buscaron apagar en poco días y lo lograron al llegar a un acuerdo para que Gustavo Quinteros se transforme en el nuevo director técnico. Uno que podría tener un debut más que especial.

Antes de su confirmación, los rumores que circulaban expusieron varios nombres como candidatos a buscar y negociar para darle la responsabilidad de manejar el equipo. Uno de los apuntados fue Luis Zubeldía, pero rechazó la propuesta porque se encuentra en plenas charlas para asumir en una importante selección del continente americano. Esto generó que el ex DT de Vélez se transforme en el principal apuntado.

"Independiente llegó a un acuerdo verbal para que Gustavo Quintero sea su nuevo entrenador. Las partes ya cruzan contratos y si todo sale bien firmará hasta diciembre del 2026", señaló el periodista César Luis merlo. Lo particular de su fecha de debut al mando del equipo es que no va a ser el próximo fin de semana ante San Lorenzo, debido a que no se encuentra en el país y el margen de entrenamientos es demasiado corto.

Se estima que el debut del entrenador se va a ante Racing en el Cilindro en la tarde del domingo 28 de septiembre. Un partido más que especial, porque una derrota puede generar que se arranque con el pie izquierdo y una lluvia de críticas por el planteo elegido. Mientras que conseguir la victoria podría significar el envión anímico para que haya un efecto contagio que permita revertir el mal momento deportivo.

La carrera de Gustavo Quinteros como entrenador

Sus estadísticas personales señalan que estuvo en Bolivia dirigiendo a Blooming, Bolívar, Oriente Petrolero y hasta la selección nacional, luego en Ecuador se hizo cargo del conjunto nacional y tuvo un paso de cinco años en Emelec. También se desempeñó en Medio Oriente a cargo del Al-Nassr de Arabia Saudita y Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Mientras que en México dirigió al Tijuana, en Chile a la Universidad Católica y Colo Colo.

Tuvo un breve paso por Gremio de Brasil en el que estuvo 16 partidos y fue removido del cargo por malos resultados, y en la Argentina se desempeñó como entrenador de San Martín de San Juan y Vélez. De hecho, fue campeón con el "Fortín" en la Liga Profesional del 2024.

Los títulos de Quinteros

En Bolivia

Blooming: División Profesional 2005.

Bolívar: Divsión Profesional 2009.

Oriente Petrolero: Torneo de Invierno 2010 y División Profesional 2010.

En Ecuador

Emelec: Seria A 2013 y 2014.

En Chile

Universidad Católica: Supercopa de Chile 2019 y Primera División 2019.

Colo Colo: Copa Chile 2021, Supercopa de Chile 2022, Primera División 2022 y Copa Chile 2023.

En Argentina