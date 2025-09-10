San Lorenzo y Ayude festejan por la vuelta de una figura para el clásico vs. Racing

San Lorenzo festeja por la vuelta de una figura para el clásico vs. Racing

San Lorenzo enfrentará a Racing en una nueva edición del clásico este viernes 12 de septiembre del 2025 y Damián Ayude celebra la vuelta de un jugador clave en el "Ciclón". Por supuesto, los de Boedo saben que pueden aprovechar el flojo momento de su rival que también apunta a la Copa Libertadores y deberán sumar de a tres para seguir en la pelea para entrar en un torneo internacional del 2026. Para eso, el DT no se guardará nada y todo indica que una figura volverá después de sufrir una lesión.

Se trata del colombiano Jhohan Romaña, defensor del elenco "Azulgrana" que en el empate sin goles contra Huracán sufrió un esguince de tobillo izquierdo. Más allá de que no está confirmado para ser parte de la formación, lo cierto es que se perfila para estar mientras el técnico también espera por otro de sus compañeros que todavía no está recuperado. A su vez, hubo algunos regresos que también ilusionan al hincha pensando en el futuro.

Vuelve Romaña en San Lorenzo vs. Racing y Ayude espera por el regreso de otra figura

Con el colombiano en óptimas condiciones y entrenando a la par de sus compañeros, quien todavía está entre algodones es Gastón Hernández. El también defensor fue baja en el clásico contra el "Globo" tras sufrir una lesión contra Platense por una distensión y aún no se recuperó. Este último no estaría dentro de los convocados teniendo en cuenta la cercanía del encuentro, pero podría volver contra Independiente el domingo 21 de septiembre en Avellaneda. Quienes sí reaparecieron fueron Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano y Branco Salinardi tras sus días en la Selección Argentina Sub 20 en la doble fecha FIFA.

Cuándo se juega Racing vs. San Lorenzo: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el "Ciclón" correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este viernes 12 de septiembre desde las 19 horas. El árbitro del encuentro en el "Cilindro" será Ariel Penel y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas. La última vez que se vieron las caras fue en marzo de este año donde los de Boedo ganaron 3 a 2 en el Nuevo Gasómetro, mientras que el historial lo lidera Racing con 82 victorias contra 74 de San Lorenzo y 54 empates en 210 partidos.

