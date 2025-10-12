Racing en problemas: 8 jugadores afuera o en duda contra Flamengo por la Copa Libertadores

Siguen las bajas por lesión en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores.

La victoria de Racing por 3-1 frente a Banfield como visitante, con un "mix", se vio opacada por la lesión de Gabriel Rojas. Es que el lateral izquierdo es una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Costas, que en diez días visitará a Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. Una semana después del cruce en Río de Janeiro (Brasil), la "Academia" recibirá al "Mengao" en Avellaneda.

Para ambos choques con el conjunto de Filipe Luis, el cuadro argentino tiene ocho jugadores comprometidos, entre los que están descartados y aquellos que estarán en duda hasta último momento. Por lo tanto, el director técnico deberá armar un rompecabezas para definir la alineación, en busca de alcanzar la final del máximo certamen internacional después de 58 años.

Los jugadores lesionados de Racing que están descartados contra Flamengo

Franco Pardo

El defensor que arribó desde Unión de Santa Fe, que tuvo un gran rendimiento, sufrió un desgarro de grado 3 en el aductor proximal del muslo izquierdo con un pequeño desprendimiento en el músculo, por lo que se perderá la serie completa ante el "Fla". Es más, es probable que no pueda volver a jugar hasta el 2026.

Elías Torres

El centrodelantero que llegó desde Aldosivi de Mar del Plata sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que no regresará a las canchas hasta mediados del próximo año.

Los jugadores de Racing en duda ante Flamengo

Gabriel Rojas

El lateral izquierdo sintió "un pinchazo" ante Banfield y, a falta de los estudios que se le realizarán el lunes 13 de octubre, todo indica que se trató de un desgarro en el isquiotibial derecho. Por lo tanto, no jugará la ida en Brasil y está seriamente en duda para la revancha en el "Cilindro".

La lesión de Rojas que encendió todas las alarmas en Racing.

Juan Ignacio Nardoni

El volante de contención se recupera de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, aunque todo indica que dirá presente en la ida contra Flamengo. Es más: es probable que pueda reaparecer cinco días antes para tomar ritmo, frente a Aldosivi en Avellaneda.

Alan Forneris

El mediocampista central que arribó desde Colón de Santa Fe fue reemplazado en el entretiempo ante el "Taladro" por un fuerte dolor en la rodilla izquierda. Si bien prematuramente se trató de un esguince, se someterá a estudios médicos el lunes al igual que Rojas para constatar el grado de la lesión.

Facundo Mura, Santiago Sosa y Adrián "Maravilla" Martínez

Estos tres casos son similares: no jugaron los últimos dos encuentros para descansar, simplemente para bajarles las cargas ante el cansancio y el desgaste por la acumulación de encuentros. En principio, los tres estarán ante Flamengo.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo?