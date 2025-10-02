Rojo fue habilitado en Racing para el Torneo Clausura: el mecanismo que usó la dirigencia

Rojo podrá jugar en Racing: la noticia que recibió de la AFA a horas de enfrentar a River por Copa Argentina.

Racing recibió este jueves una gran noticia con la habilitación de Marcos Rojo para disputar el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Después de la complicación contractual que había surgido, la dirigencia encontró un mecanismo inesperado y, el defensor de 35 años, finalmente podrá jugar todos las competiciones con la "Academia".

Debido a la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Felipe Vecchio, marcador lateral que suele jugar en la Reserva, Racing realizó un pedido formal y la AFA aceptó que Rojo sea inscripto en el Clausura. Como la solicitud se realizó antes del inicio de la fecha 11°, como indica el reglamento, la habilitación se dio dentro del marco legal.

Cabe recordar que el central zurdo no había podido ser anotado en la lista oficial de la "Acadé" porque su rescisión contractual de Boca sucedió después del 24 de julio, la fecha que la AFA había fijado como límite para futbolistas que llegaban en condición de "libres". El artículo 19.2.4 del reglamento aclara que los jugadores que se desvincularon de sus equipos después de dicho día no pueden ser anotados para torneos locales, por lo que Rojo sólo podía disputar Copa Argentina y la Libertadores.

Con el aval de la casa madre del fútbol argentino, Gustavo Costas suma una voz de mando que no tenía en cuenta para el torneo local. Si bien ya había debutado en la llave frente a Peñarol, por los octavos de final del torneo internacional, ahora el exjugador de Manchester United y Estudiantes de la Plata estará disponible para el recta final del Clausura.

Los partidos que podrá disputar Rojo en Racing por el Torneo Clausura

Fecha 11 - Racing vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - lunes 6 de octubre con horario a definir.

vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - lunes 6 de octubre con horario a definir. Fecha 12 - Banfield vs. Racing - sábado 11 de octure con horario a definir.

- sábado 11 de octure con horario a definir. Fecha 13 - Racing vs. Aldosivi - fin de semana del domingo 19 de octubre con horario a definir.

vs. Aldosivi - fin de semana del domingo 19 de octubre con horario a definir. Fecha 14 - Central Córdoba vs. Racing - fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir.

- fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir. Fecha 15 - Racing vs. Defensa y Justicia - fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir.

vs. Defensa y Justicia - fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir. Fecha 16 - Newell's Old Boys vs. Racing - fin de semana del domingo 16 de noviembre con horario a definir.

Rojo vuelve a jugar en Racing vs. River, por Copa Argentina

Según reveló el miércoles ESPN, Costas tiene la intención de poner tres zagueros centrales ante River con el retorno de Rojo a la titularidad, que no juega de forma oficial desde el 19 de agosto, en el encuentro de vuelta ante Peñarol de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando se fue expulsado por protestar. Rojo, cabe recalcar, tiene antecedentes positivos ante el "Millonario". De los once partidos que lo enfrentó, tuvo siete victorias, un empate y sólo tres derrotas: dos fueron con Estudiantes de La Plata, mientras que los restantes fueron con el "Xeneize".

Aunque es una posibilidad concreta, el exjugador de Boca pelea el puesto con Nazareno Colombo, que viene siendo titular y con buenos rendimientos. Los otros defensores serían Franco Pardo y Santiago Sosa, futbolistas inamovibles en la estructura de Costas y que son clave para el DT. El resto del equipo sería similar al que salió desde el inicio frente a Independiente en el Cilindro. Facundo Mura y Gabriel Rojas volverían a estar en los costados, mientras que Agustín Almendra y Bruno Zuculini se repartirían la mitad de la cancha.

Una de las dudas se encuentra en el ataque con Santiago Solari, que viene arrastrando un problema muscular. En caso de que el exjugador de Defensa y Jusicia no llegue en condiciones, su lugar será ocupado por el colombiano Duván Vergara, mientras que en los otros dos lugares de la delantera estarán Adrián "Maravilla" Martínez y Tomás Conechny.

La probable formación de Racing vs. River por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.