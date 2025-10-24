¿Quién tiene las mejores inferiores? Boca y River pelean por un lugar en un ranking

River Plate y Boca Juniors forman parte del prestigioso ranking de las mejores divisiones inferiores del mundo en el que también aparecen varios clubes más del fútbol argentino. Sin embargo, hay sólo uno de ellos que está entre los tres primeros y es el "Millonario". El mismo, hecho por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) distingue a equipos de 49 ligas a nivel global y los de Núñez forman parte de los más importantes.

El "Xeneize" no está tan lejos, ya que ocupa el quinto lugar del listado y el Top 10 lo completa Vélez Sarsfield. Más atrás están San Lorenzo, Racing e Independiente pero tampoco faltan Lanús y Newell's, entre otros. Por supuesto, hay distintos puntos que se tienen en cuenta para desarrollar este ranking en donde se premia no sólo los futbolistas formados a nivel juvenil, sino también el tiempo en el campo de juego y el presente de cada institución.

River, en el Top 3 de las mejores inferiores del mundo

Franco Mastantuono es una de las últimas joyas que brilló con la camiseta de River antes de su llegada a Europa y forma parte de los 97 jugadores mencionados en el ranking que tuvieron una media de 0,81 minutos de juego por club y 2305 minutos en partidos oficiales en el último año. El segundo es el Barcelona de España con 76 futbolistas, 0,87 de juego por club y 2773 en general, mientras que el Benfica de Portugal lidera por segundo año consecutivo con 93 formados, 0,87 de juego y 2305 en todo el 2025. Un detalle no menor es que los "clubes de formación" son donde los propios jugadores se desempeñaron por al menos tres años entre los 15 y 21 años.

El listado de todos los clubes argentinos en el ranking

3° - River Plate.

5° - Boca Juniors.

10° - Vélez Sarsfield.

16° - San Lorenzo.

23° - Lanús.

24° - Rosario Central.

26° - Newell's.

41° - Estudiantes de La Plata.

45° - Argentinos Juniors.

47° - Racing Club.

55° - Independiente.

70° - Belgrano de Córdoba.

71° - Banfield.

83° - Unión de Santa Fe.

92° - Gimnasia y Esgrima La Plata.

Franco Mastantuono, la última joya de las inferiores de River que emigró a Europa

Mastantuono, nominado a ganar el premio Golden Boy

El crack surgido de River Plate que forma parte del Real Madrid de España volvió a ser noticia después de aparecer en un prestigioso listado. El nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, está entre los 20 nominados para ganar el premio Golden Boy (Joven de Oro), el cual premia al mejor jugador Sub 21 de Europa. Por su nivel mostrado con la camiseta del "Millonario" que lo llevó al "Merengue" y también a debutar con el seleccionado Mayor, el volante ahora va por un reconocimiento especial. Por supuesto, los 19 restantes también hicieron méritos para obtenerlo pero sólo habrá un ganador. La estatuilla por la que el exhombre de River Plate competirá se entregará en noviembre o diciembre del 2025 sin lugar confirmado todavía, por parte del diario italiano Tuttosport.