Mercado de pases: la lista de jugadores de la MLS que quedan libres en 2026 que River y Boca miran con atención

La Major League Soccer (MLS) se acerca a la finalización de su temprada y son varios los jugadores que comienzan a pensar cuál será su futuro. En ese sentido, Boca y River miran con atención la posibilidad de traer algún futbolista del país norteamericano, como fue hace meses atrás el de Sebastián Driussi a River proveniente de Austin FC o la millonaria compra que hizo Boca por Alan Velasco, que arribó desde el FC Dallas.
Actualmente la liga estadounidense logró tener mayor notoriedad con la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami y de otros jugadores de renombre, por lo que aparece como una opción más para biuscar en el mercado de pases. Basta con ver como los equipos brasileños se reforzaron con futbolistas que llegaron de ese fútbol, como fue el caso de Facundo Torres al Palmeiras, proveniente del Orlando City.
Qué jugadores quedan libre en la MLS
- Christian Benteke - DC United - Delantero centro
- Luis Barraza - DC United - Portero
- Lukas MacNaughton - DC United - Defensa central
- Randall Leal - DC United - Extremo izquierdo
- Alec Kann - FC Cincinnati - Portero
- Alvas Powell - FC Cincinnati - Lateral derecho
- Brad Smith - FC Cincinnati - Lateral izquierdo
- Evan Louro - FC Cincinnati - Portero
- Kei Kamara - FC Cincinnati - Delantero centro
- Matt Miazga - FC Cincinnati - Defensa central
- Tah Brian Anunga - FC Cincinnati - Mediocampista central
- Teenage Hadebe - FC Cincinnati - Defensa central
- Yuya Kubo - FC Cincinnati - Mediocampista ofensivo
- Anderson Julio - FC Dallas - Extremo derecho
- Jacob Daniel Jackson - FC Dallas - Portero
- Sebastian Lletget - FC Dallas - Mediocampista central
- Sebastien Ibeagha - FC Dallas - Defensa central
- Andrew Tarbell - Houston Dynamo - Portero
- Damion Lowe - Houston Dynamo - Defensa central
- Daniel Steres - Houston Dynamo - Defensa central
- Ethan Bartlow - Houston Dynamo - Defensa central
- Franco Escobar - Houston Dynamo - Lateral derecho
- Griffin Dorsey - Houston Dynamo - Lateral derecho
- José Artur de Lima Júnior - Houston Dynamo - Mediocampista defensivo
- Ocimar de Almeida Júnior - Houston Dynamo - Mediocampista central
- Sergio Santos - Houston Dynamo - Delantero centro
- Fafá Picault - Inter Miami - Extremo izquierdo
- Ryan Sailor - Inter Miami - Defensa central
- William Yarbrough - Inter Miami - Portero
- Brady Scott - LA Galaxy - Portero
- Christian Ramirez - LA Galaxy - Delantero centro
- Diego Fagúndez - LA Galaxy - Extremo izquierdo
- Eriq Zavaleta - LA Galaxy - Defensa central
- Isaiah Parente - LA Galaxy - Mediocampista central
- John Nelson - LA Galaxy - Lateral izquierdo
- Miguel Antonio Berry - LA Galaxy - Delantero centr
- David Ochoa - LAFC - Portero
- Nkosi Tafari Burgess - LAFC - Defensa central
- Ryan Hollingshead - LAFC - Lateral izquierdo
- Ryan Raposo - LAFC - Extremo izquierdo
- Thomas Hasal - LAFC - Portero
- Anthony Markanich Jr. - Minnesota United - Lateral izquierdo
- D.J. Justin Taylor - Minnesota United - Lateral derecho
- Dayne St. Clair - Minnesota United - Portero
- Hassani Dotson - Minnesota United - Mediocampista central
- Kipp Keller - Minnesota United - Defensa central
- Michael Boxall - Minnesota United - Defensa central
- Robin Lod - Minnesota United - Mediocampista central
- Wil Trapp - Minnesota United - Mediocampista defensivo
- Alex Muyl - Nashville SC - Extremo derecho
- Andy Najar - Nashville SC - Lateral derecho
- Bryan Acosta - Nashville SC - Mediocampista central
- Daniel Lovitz - Nashville SC - Lateral izquierdo
- Gastón Brugman - Nashville SC - Mediocampista defensivo
- Joe Willis - Nashville SC - Portero
- Tate Schmitt - Nashville SC - Lateral izquierdo
- Taylor Washington - Nashville SC - Lateral izquierdo
- Teal Bunbury - Nashville SC - Delantero centro
- Walker Zimmerman - Nashville SC - Defensa central
- Aljaž Ivačič - New England Revolution - Portero
- Andrew Farrell - New England Revolution - Defensa central
- Brandon Bye - New England Revolution - Lateral derecho
- Wyatt Omsberg - New England Revolution - Defensa central
- Andrés Perea - New York City FC - Mediocampista defensivo
- Justin Haak - New York City FC - Mediocampista central
- Kevin O’Toole - New York City FC - Lateral izquierdo
- Maxi Moralez - New York City FC - Mediocampista ofensivo
- Thiago Martins - New York City FC - Defensa central
- Tomás Romero - New York City FC - Portero
- AJ Marcucci - New York Red Bulls - Portero
- Carlos Coronel - New York Red Bulls - Portero
- Kyle Duncan - New York Red Bulls - Lateral derecho
- Sean Nealis - New York Red Bulls - Defensa central
- Tim Parker - New York Red Bulls - Defensa central
- César Araújo - Orlando City SC - Mediocampista defensivo
- Eduard Atuesta - Orlando City SC - Mediocampista central
- Iván Angulo - Orlando City SC - Extremo izquierdo
- Kyle Smith - Orlando City SC - Lateral derecho
- Pedro Gallese - Orlando City SC - Portero
- Robin Jansson - Orlando City SC - Defensa central
- Alejandro Bedoya - Philadelphia Union - Mediocampista central
- Ben Bender - Philadelphia Union - Mediocampista central
- Chris Donovan - Philadelphia Union - Delantero centro
- George Marks - Philadelphia Union - Portero
- Indiana Vassilev - Philadelphia Union - Extremo derecho
- Mikael Uhre - Philadelphia Union - Delantero centro
- Nathan Harriel - Philadelphia Union - Lateral derecho
- Cristhian Paredes - Portland Timbers - Mediocampista central
- Dario Župarić - Portland Timbers - Defensa central
- Eric Miller - Portland Timbers - Lateral derecho
- Felipe Mora - Portland Timbers - Delantero centro
- Maxime Crépeau - Portland Timbers - Portero
- Trey Muse - Portland Timbers - Portero
- Braian Ojeda - Real Salt Lake - Mediocampista central
- DeAndre Yedlin - Real Salt Lake - Lateral derecho
- Javain Brown - Real Salt Lake - Lateral derecho
- Johnny Russell - Real Salt Lake - Extremo derecho
- Mason Stajduhar - Real Salt Lake - Portero
- Sam Junqua - Real Salt Lake - Lateral izquierdo
- Willy Agada - Real Salt Lake - Delantero centro
- Zac MacMath - Real Salt Lake - Portero
- Aníbal Godoy - San Diego FC - Mediocampista defensivo
- Corey Baird - San Diego FC - Delantero centro
- Emmanuel Boateng - San Diego FC - Extremo izquierdo
- Pablo Sisniega - San Diego FC - Portero
- Rodrigues - San Jose Earthquakes - Defensa central
- Benji Kikanović - San Jose Earthquakes - Extremo izquierdo
- Cristian Espinoza - San Jose Earthquakes - Extremo derecho
- Earl Edwards Jr. - San Jose Earthquakes - Portero
- Jack Skahan - San Jose Earthquakes - Mediocampista central
- Josef Martínez - San Jose Earthquakes - Delantero centro
- Mark-Anthony Kaye - San Jose Earthquakes - Mediocampista centra
- Danny Musovski - Seattle Sounders FC - Delantero centro
- João Paulo Mior - Seattle Sounders FC - Mediocampista central
- Jon Bell - Seattle Sounders FC - Defensa central
- Nouhou Tolo - Seattle Sounders FC - Lateral izquierdo
- Paul Rothrock - Seattle Sounders FC - Extremo izquierdo
- Stefan Frei - Seattle Sounders FC - Portero
- Yeimar Gómez Andrade - Seattle Sounders FC - Defensa central
- Andrew Brody - Sporting Kansas City - Lateral derecho
- Erik Thommy - Sporting Kansas City - Mediocampista ofensivo
- John Pulskamp - Sporting Kansas City - Portero
- Khiry Shelton - Sporting Kansas City - Delantero centro
- Logan Ndenbe - Sporting Kansas City - Lateral izquierdo
- Mason Toye - Sporting Kansas City - Delantero centro
- Memo Rodríguez - Sporting Kansas City - Mediocampista ofensivo
- Robert Voloder - Sporting Kansas City - Defensa central
- Zorhan Bassong - Sporting Kansas City - Mediocampista central
- Alfredo Morales - St. Louis City SC - Mediocampista central
- Ben Lundt - St. Louis City SC - Portero
- Chris Durkin - St. Louis City SC - Mediocampista defensivo
- Henry Kessler - St. Louis City SC - Defensa central
- Joshua Yaro - St. Louis City SC - Defensa central
- Derrick Etienne Jr. - Toronto FC - Extremo izquierdo
- Sean Johnson - Toronto FC - Portero
- Adrián Zendejas - Vancouver Whitecaps - Portero
- Ali Ahmed - Vancouver Whitecaps - Mediocampista izquierdo
- Isaac Boehmer - Vancouver Whitecaps - Portero
- Sebastian Berhalter - Vancouver Whitecaps - Mediocampista central
- Bret Halsey - MLS Pool - Lateral derecho
- Elliot Panicco - MLS Pool - Portero
- Gyasi Zardes - MLS Pool - Delantero centro
- Kévin Cabral - MLS Pool - Extremo izquierdo
- Maximiliano Urruti - MLS Pool - Delantero centro
- Sean Davis - MLS Pool - Mediocampista central
MÁS INFO
Cuáles de estos futbolistas son argentinos o sudamericanos
- En la lista aparecen los argentinos Maximiliano Morales, Maximiliano Urruti y Franco Escobar, además de los uruguayos Gastón Brugman y Diego Fagúndez y el paraguayo Christian Paredes.