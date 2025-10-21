Mercado de pases: la lista de jugadores de la MLS que quedan libres en 2026 que River y Boca miran con atención

Christian Benteke, uno de los nombres más prestigiosos que se quedan libres.

La Major League Soccer (MLS) se acerca a la finalización de su temprada y son varios los jugadores que comienzan a pensar cuál será su futuro. En ese sentido, Boca y River miran con atención la posibilidad de traer algún futbolista del país norteamericano, como fue hace meses atrás el de Sebastián Driussi a River proveniente de Austin FC o la millonaria compra que hizo Boca por Alan Velasco, que arribó desde el FC Dallas.

Actualmente la liga estadounidense logró tener mayor notoriedad con la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami y de otros jugadores de renombre, por lo que aparece como una opción más para biuscar en el mercado de pases. Basta con ver como los equipos brasileños se reforzaron con futbolistas que llegaron de ese fútbol, como fue el caso de Facundo Torres al Palmeiras, proveniente del Orlando City.

Qué jugadores quedan libre en la MLS

Maxi Morález, en el New York City.

Christian Benteke - DC United - Delantero centro

Luis Barraza - DC United - Portero

Lukas MacNaughton - DC United - Defensa central

Randall Leal - DC United - Extremo izquierdo

Alec Kann - FC Cincinnati - Portero

Alvas Powell - FC Cincinnati - Lateral derecho

Brad Smith - FC Cincinnati - Lateral izquierdo

Evan Louro - FC Cincinnati - Portero

Kei Kamara - FC Cincinnati - Delantero centro

Matt Miazga - FC Cincinnati - Defensa central

Tah Brian Anunga - FC Cincinnati - Mediocampista central

Teenage Hadebe - FC Cincinnati - Defensa central

Yuya Kubo - FC Cincinnati - Mediocampista ofensivo

Anderson Julio - FC Dallas - Extremo derecho

Jacob Daniel Jackson - FC Dallas - Portero

Sebastian Lletget - FC Dallas - Mediocampista central

Sebastien Ibeagha - FC Dallas - Defensa central

Andrew Tarbell - Houston Dynamo - Portero

Damion Lowe - Houston Dynamo - Defensa central

Daniel Steres - Houston Dynamo - Defensa central

Ethan Bartlow - Houston Dynamo - Defensa central

Franco Escobar - Houston Dynamo - Lateral derecho

Griffin Dorsey - Houston Dynamo - Lateral derecho

José Artur de Lima Júnior - Houston Dynamo - Mediocampista defensivo

Ocimar de Almeida Júnior - Houston Dynamo - Mediocampista central

Sergio Santos - Houston Dynamo - Delantero centro

Fafá Picault - Inter Miami - Extremo izquierdo

Ryan Sailor - Inter Miami - Defensa central

William Yarbrough - Inter Miami - Portero

Brady Scott - LA Galaxy - Portero

Christian Ramirez - LA Galaxy - Delantero centro

Diego Fagúndez - LA Galaxy - Extremo izquierdo

Eriq Zavaleta - LA Galaxy - Defensa central

Isaiah Parente - LA Galaxy - Mediocampista central

John Nelson - LA Galaxy - Lateral izquierdo

Miguel Antonio Berry - LA Galaxy - Delantero centr

David Ochoa - LAFC - Portero

Nkosi Tafari Burgess - LAFC - Defensa central

Ryan Hollingshead - LAFC - Lateral izquierdo

Ryan Raposo - LAFC - Extremo izquierdo

Thomas Hasal - LAFC - Portero

Anthony Markanich Jr. - Minnesota United - Lateral izquierdo

D.J. Justin Taylor - Minnesota United - Lateral derecho

Dayne St. Clair - Minnesota United - Portero

Hassani Dotson - Minnesota United - Mediocampista central

Kipp Keller - Minnesota United - Defensa central

Michael Boxall - Minnesota United - Defensa central

Robin Lod - Minnesota United - Mediocampista central

Wil Trapp - Minnesota United - Mediocampista defensivo

Alex Muyl - Nashville SC - Extremo derecho

Andy Najar - Nashville SC - Lateral derecho

Bryan Acosta - Nashville SC - Mediocampista central

Daniel Lovitz - Nashville SC - Lateral izquierdo

Gastón Brugman - Nashville SC - Mediocampista defensivo

Joe Willis - Nashville SC - Portero

Tate Schmitt - Nashville SC - Lateral izquierdo

Taylor Washington - Nashville SC - Lateral izquierdo

Teal Bunbury - Nashville SC - Delantero centro

Walker Zimmerman - Nashville SC - Defensa central

Aljaž Ivačič - New England Revolution - Portero

Andrew Farrell - New England Revolution - Defensa central

Brandon Bye - New England Revolution - Lateral derecho

Wyatt Omsberg - New England Revolution - Defensa central

Andrés Perea - New York City FC - Mediocampista defensivo

Justin Haak - New York City FC - Mediocampista central

Kevin O’Toole - New York City FC - Lateral izquierdo

Maxi Moralez - New York City FC - Mediocampista ofensivo

Thiago Martins - New York City FC - Defensa central

Tomás Romero - New York City FC - Portero

AJ Marcucci - New York Red Bulls - Portero

Carlos Coronel - New York Red Bulls - Portero

Kyle Duncan - New York Red Bulls - Lateral derecho

Sean Nealis - New York Red Bulls - Defensa central

Tim Parker - New York Red Bulls - Defensa central

César Araújo - Orlando City SC - Mediocampista defensivo

Eduard Atuesta - Orlando City SC - Mediocampista central

Iván Angulo - Orlando City SC - Extremo izquierdo

Kyle Smith - Orlando City SC - Lateral derecho

Pedro Gallese - Orlando City SC - Portero

Robin Jansson - Orlando City SC - Defensa central

Alejandro Bedoya - Philadelphia Union - Mediocampista central

Ben Bender - Philadelphia Union - Mediocampista central

Chris Donovan - Philadelphia Union - Delantero centro

George Marks - Philadelphia Union - Portero

Indiana Vassilev - Philadelphia Union - Extremo derecho

Mikael Uhre - Philadelphia Union - Delantero centro

Nathan Harriel - Philadelphia Union - Lateral derecho

Cristhian Paredes - Portland Timbers - Mediocampista central

Dario Župarić - Portland Timbers - Defensa central

Eric Miller - Portland Timbers - Lateral derecho

Felipe Mora - Portland Timbers - Delantero centro

Maxime Crépeau - Portland Timbers - Portero

Trey Muse - Portland Timbers - Portero

Braian Ojeda - Real Salt Lake - Mediocampista central

DeAndre Yedlin - Real Salt Lake - Lateral derecho

Javain Brown - Real Salt Lake - Lateral derecho

Johnny Russell - Real Salt Lake - Extremo derecho

Mason Stajduhar - Real Salt Lake - Portero

Sam Junqua - Real Salt Lake - Lateral izquierdo

Willy Agada - Real Salt Lake - Delantero centro

Zac MacMath - Real Salt Lake - Portero

Aníbal Godoy - San Diego FC - Mediocampista defensivo

Corey Baird - San Diego FC - Delantero centro

Emmanuel Boateng - San Diego FC - Extremo izquierdo

Pablo Sisniega - San Diego FC - Portero

Rodrigues - San Jose Earthquakes - Defensa central

Benji Kikanović - San Jose Earthquakes - Extremo izquierdo

Cristian Espinoza - San Jose Earthquakes - Extremo derecho

Earl Edwards Jr. - San Jose Earthquakes - Portero

Jack Skahan - San Jose Earthquakes - Mediocampista central

Josef Martínez - San Jose Earthquakes - Delantero centro

Mark-Anthony Kaye - San Jose Earthquakes - Mediocampista centra

Danny Musovski - Seattle Sounders FC - Delantero centro

João Paulo Mior - Seattle Sounders FC - Mediocampista central

Jon Bell - Seattle Sounders FC - Defensa central

Nouhou Tolo - Seattle Sounders FC - Lateral izquierdo

Paul Rothrock - Seattle Sounders FC - Extremo izquierdo

Stefan Frei - Seattle Sounders FC - Portero

Yeimar Gómez Andrade - Seattle Sounders FC - Defensa central

Andrew Brody - Sporting Kansas City - Lateral derecho

Erik Thommy - Sporting Kansas City - Mediocampista ofensivo

John Pulskamp - Sporting Kansas City - Portero

Khiry Shelton - Sporting Kansas City - Delantero centro

Logan Ndenbe - Sporting Kansas City - Lateral izquierdo

Mason Toye - Sporting Kansas City - Delantero centro

Memo Rodríguez - Sporting Kansas City - Mediocampista ofensivo

Robert Voloder - Sporting Kansas City - Defensa central

Zorhan Bassong - Sporting Kansas City - Mediocampista central

Alfredo Morales - St. Louis City SC - Mediocampista central

Ben Lundt - St. Louis City SC - Portero

Chris Durkin - St. Louis City SC - Mediocampista defensivo

Henry Kessler - St. Louis City SC - Defensa central

Joshua Yaro - St. Louis City SC - Defensa central

Derrick Etienne Jr. - Toronto FC - Extremo izquierdo

Sean Johnson - Toronto FC - Portero

Adrián Zendejas - Vancouver Whitecaps - Portero

Ali Ahmed - Vancouver Whitecaps - Mediocampista izquierdo

Isaac Boehmer - Vancouver Whitecaps - Portero

Sebastian Berhalter - Vancouver Whitecaps - Mediocampista central

Bret Halsey - MLS Pool - Lateral derecho

Elliot Panicco - MLS Pool - Portero

Gyasi Zardes - MLS Pool - Delantero centro

Kévin Cabral - MLS Pool - Extremo izquierdo

Maximiliano Urruti - MLS Pool - Delantero centro

Sean Davis - MLS Pool - Mediocampista central

Cuáles de estos futbolistas son argentinos o sudamericanos