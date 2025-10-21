El Bayern amplía el contrato de Kompany hasta 2029 tras el buen inicio de temporada

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, celebra tras el partido contra el Werder Bremen por la Bundesliga

, Alemania, 21 oct (Reuters) -El Bayern de Múnich y el entrenador Vincent Kompany acordaron prolongar su contrato por dos años hasta 2029, informó el martes el equipo campeón de la Bundesliga alemana, tras un inicio de temporada lleno de victorias.

El belga, que asumió el cargo el año pasado con un contrato inicial hasta 2027, ganó el título de liga en su primera temporada en el cargo, y el Bayern está actualmente en el primer lugar de la Bundesliga con siete victorias en siete partidos.

"Para mí es como si ya llevara aquí mucho más tiempo y entendiera bien el club", dijo Kompany en un comunicado del club. "Hasta ahora ha sido una gran experiencia, hemos iniciado un viaje maravilloso. Sigamos trabajando duro y celebremos muchos más éxitos".

Los bávaros, que el miércoles reciben al Club Brujas en la Liga de Campeones, han ganado los 11 partidos disputados hasta la fecha en todas las competiciones, en un inicio de temporada perfecto.

Además, el sábado se impusieron por 2-1 al Borussia Dortmund en el Klassiker de la Bundesliga.

"La ampliación del contrato con Vincent Kompany es un fuerte voto de confianza del club en reconocimiento a su excelente trabajo hasta ahora, y también una clara señal de continuidad y estabilidad en el FC Bayern", dijo el presidente del club, Herbert Hainer.

El nombramiento de Kompany en 2024 siguió a meses de búsqueda del sucesor de Thomas Tuchel.

Kompany comenzó su carrera como entrenador en el Anderlecht belga, donde pasó dos temporadas, antes de fichar por el Burnley en 2022 y lograr el ascenso de la Championship a falta de siete jornadas gracias a su fútbol fluido y basado en la posesión del balón.

Sin embargo, el Burnley descendió la temporada siguiente tras terminar 19º con 24 puntos y cinco victorias.

Con información de Reuters