Problemas para Gallardo: un equipo de la Premier League va por una figura de River

Un equipo inglés va por una importante figura de River Plate y preocupa a Marcelo Gallardo.

Un equipo de la Premier League de Inglaterra está muy interesado en contar con una importante figura de River Plate y preocupa a Marcelo Gallardo. Si bien todavía no llegó una oferta formal al "Millonario", desde algunos medios británicos dan por hecho que las intenciones por parte del club son reales. También, aseguran que avanzará para concretar el pase del futbolista en un futuro no muy lejano.

El hombre en cuestión es nada más y nada menos que Franco Armani. El arquero de la Selección Argentina está en la mira del Nottingham Forest, que recién ascendió a la primera división inglesa. Sin embargo, saben que su salida de la "Banda" no será nada fácil y mucho menos en el año del Mundial de Qatar 2022. El 1 del equipo del "Muñeco" se convirtió en un hombre fundamental dentro del plantel y el DT no lo quiere perder.

Además, en las intenciones del propio Armani no está justamente emigrar al fútbol europeo, al menos por ahora. Si bien el sueño de jugar en el Viejo Continente está latente, la prioridad del portero está en River. Por este motivo, de concretarse su salida a la institución británica será una vez culminada la Copa del Mundo. Otro de los destinos posibles, pero en Sudamérica, es Atlético Nacional, de donde se fue siendo ídolo.

Mientras tanto, Gallardo continúa esperando por los refuerzos en este mercado de pases que aún no terminó. Lo de Luis Suárez todavía no está cerrado y, ante la falta de delanteros, sería una pieza clave dentro del plantel. Claro que, no es nada fácil y el estratega lo sabe, pero no pierde las esperanzas. Tiempo antes de que surja este rumor, el propio delantero afirmó que le gustaría que lo dirija el "Muñeco" y los hinchas se ilusionan.

La dura sanción de la Conmebol a River

La Conmebol impuso una fuerte sanción a River Plate tras el partido del "Millonario" ante Colo-Colo del pasado 27 de abril en Chile. El encuentro en el que los de Núñez ganaron 2 a 1 en condición de visitante trajo consecuencias. Por lo que desde la página oficial de la entidad que regula el fútbol sudamericano lo comunicaron por medio de un escrito.

La suma que tendrá que abonar el club argentino asciende a los 18.000 dólares y esto se debe a distintas irregularidades e incumplimientos por parte de la institución al Código Disciplinario de dicha Confederación. Cabe destacar, que como es habitual en estos casos, el dinero se debitará de los ingresos por derechos televisivos o sponsors.