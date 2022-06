La dura sanción de la Conmebol a River: el comunicado que preocupa a Gallardo

La Conmebol sancionó con una importante suma económica a River Plate por irregularidades en un partido de Copa Libertadores.

La Conmebol impuso una fuerte sanción a River Plate tras el partido del "Millonario" ante Colo-Colo del pasado 27 de abril en Chile. El encuentro en el que los de Núñez ganaron 2 a 1 en condición de visitante trajo consecuencias. Por lo que desde la página oficial de la entidad que regula el fútbol sudamericano lo comunicaron por medio de un escrito.

La suma que tendrá que abonar el club argentino asciende a los 18.000 dólares y esto se debe a distintas irregularidades e incumplimientos por parte de la institución al Código Disciplinario de dicha Confederación. Cabe destacar, que como es habitual en estos casos, el dinero se debitará de los ingresos por derechos televisivos o sponsors.

La sanción a River Plate

1º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE una multa de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES

ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 10.2 literal c) del Código Disciplinario de la

CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club

de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.



2º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE una multa de USD 8.000 (OCHO MIL DÓLARES

ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1 del Manual de Clubes de la

CONMEBOL Libertadores 2022. El monto de esta multa será debitado automáticamente del monto

a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.



3º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE una multa de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES

ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 5.4.2 del Manual de Clubes de la CONMEBOL

Libertadores 2022 en concordancia con el artículo 31 del Código Disciplinario. El monto de esta multa

será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de

derechos de Televisión o Patrocinio.



4°. ADVERTIR expresamente al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE que en caso de reiterarse cualquier

infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente

procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 31 del Código Disciplinario de la CONMEBOL,

y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar.



5°. NOTIFICAR al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE.

Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7

(siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de la presente decisión con

fundamentos conforme al Artículo 67.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá

cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 67.4 y siguientes del Código Disciplinario de la

CONMEBOL. De conformidad con el Art. 67.5 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de

apelación de USD. 3.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.

Un campeón de América con River se ilusiona con dirigirlo

Se trata de Germán Burgos, quien comanda el Aris Salónica de la Primera División del fútbol griego. El "Mono" fue compañero de Diego "Cholo" Simeone en el Atlético de Madrid por años. Luego, el exarquero comenzó su carrera como estratega en soledad en 2021 en Newell's y los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, la posibilidad de comandar al elenco de Núñez, tras una posible salida del "Muñeco", lo invita a soñar.

"Claro que me gustaría dirigirlo algún día. Yo estoy haciendo mi camino, no tengo ninguna prisa. Estoy donde quiero estar y mi presente es en el Aris. Yo sé que a la vuelta de la esquina estará River. Pero no me preocupa ni me obsesiona. Yo sé que tengo que hacer mis cosas y el tiempo lo dirá. Le deseo lo mejor al club", aseguró el "Mono" en diálogo con La Nación.