Un campeón de América con River se ilusiona con dirigirlo: "Me gustaría"

Un campeón de América con River Plate se ilusiona con dirigir al equipo en un futuro en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Un campeón de América con River Plate en la Copa Libertadores de 1996 sueña con dirigir al equipo en un futuro. El exfutbolista cuenta con varios años de experiencia siendo ayudante de campo de otro técnico argentino que se desempeña en el fútbol español. Si bien actualmente es DT de un club en Grecia, la ilusión de suceder a Marcelo Gallardo cuando éste deje el cargo en el "Millonario" está más latente que nunca.

Se trata de Germán Burgos, quien comanda el Aris Salónica de la Primera División del fútbol griego. El "Mono" fue compañero de Diego "Cholo" Simeone en el Atlético de Madrid por años. Luego, el exarquero comenzó su carrera como estratega en soledad en 2021 en Newell's y los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, la posibilidad de comandar al elenco de Núñez, tras una posible salida del "Muñeco", lo invita a soñar.

"Claro que me gustaría dirigirlo algún día. Yo estoy haciendo mi camino, no tengo ninguna prisa. Estoy donde quiero estar y mi presente es en el Aris. Yo sé que a la vuelta de la esquina estará River. Pero no me preocupa ni me obsesiona. Yo sé que tengo que hacer mis cosas y el tiempo lo dirá. Le deseo lo mejor al club", aseguró el "Mono" en diálogo con La Nación.

Por otro lado, llenó de elogios a Marcelo Gallardo como entrenador del "Millonario": "Lo viene haciendo muy bien y siempre que nos vemos le digo que siga de la misma manera. Es un entrenador extraordinario. Está haciendo una experiencia maravillosa. El entrenador analiza la institución, los jugadores, un montón de cosas, mirás que cosas arreglar y te gusta eso, te invade ese espíritu guerrero".

