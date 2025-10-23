Portazo y chau Independiente porque renunció un dirigente: "59 millones de dólares en 3 años"

El comunicado de Martín Muscio sobre su renuncia en Independiente

Un dirigente de Independiente presentó su renuncia y lo comunicó a través de sus redes sociales. Con un video en el que incluyó todos los avances que tuvo el "Rojo" durante su gestión y una breve descripción, el hasta hoy directivo se despidió. Se trata de Martín Muscio, quien se desempeñaba como Secretario de Comunicación e imagen institucional del equipo de Avellaneda.

En sus palabras, el protagonista aseguró que fue una "decisión personal que se debe a divergencias en la visión estratégica del futuro del club". "Tres años, 59 millones de dólares generados. Un impacto económico positivo para el club equivalente a dos pases del 'Kun' (Sergio) Agüero. Gracias a ustedes, socios e hinchas, esto es lo que logró la Secretaría de Marketing", sostuvo el ahora exintegrante de la institución en su contundente mensaje, para luego desarrollar aún más el trabajo llevado a cabo.

El mensaje completo de Martín Muscio tras su renuncia

Tres años, 59 millones de dólares generados. Un impacto económico positivo para el club equivalente a dos pases del 'Kun' (Sergio) Agüero. Gracias a ustedes, socios e hinchas, esto es lo que logró la Secretaría de Marketing. Creamos y ejecutamos un plan estratégico de captación de socios y socias. Hoy ya somos el noveno club del mundo con mayor cantidad de socios. Mediante una intensa campaña de abonos que priorizó el precio y la financiación en la venta de plateas nos permitió crecer en la ocupación del 28 al 100% del estadio. Además, ampliamos los derechos de los socios habilitando la bandeja Pavoni Alta y garantizando el acceso gratuito para alentar a Independiente.

La comercialización de indumentaria y merchandising estaba terciarizada. Nosotros decidimos que nuestra marca debía ser nuestra. Por eso recuperamos la tienda oficial, la tienda online y todas las licencias creando Independiente Store. Logramos que más de 40 sponsors quieran unirse, acercarse e invertir en nuestra institución. A través de estos acuerdos pudimos poner en valor el estadio y tener un restaurante a la altura del Rey de Copas después de 20 años. Todo esto fue posible gracias a un equipo de profesionales con valores, integridad, visión estratégica y control de resultados.

Nuestro trabajo hizo que la industria del marketing deportivo nos elija como la segunda mejor gestión de Latinoamérica, sólo superados por Flamengo de Brasil.

Nuevamente gracias a todos los hinchas por ser parte de este camino. Nos reencontramos pronto en nuestra segunda casa, el lugar más lindo del mundo.

Martín Muscio presentó su renuncia en Independiente

El detalle de lo hecho por la gestión de Martín Muscio en Independiente

A través de sus publicaciones en las redes, el dirigente saliente confirmó que llegaron a un récord de 170.000 socios y 16.000 abonados además de haber firmado más de 40 convenios comerciales y creado Independiente Store, un Fan Fest, la "Noche del Rey" y la confitería dentro del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Por otro lado, aseguró que se cumplió con la plataforma de propuestas presentada a socios y socias dejando en claro que al margen de su decisión sigue en pie e intacto su compromiso con el "Rey de Copas".