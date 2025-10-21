Abaldo rompió el silencio y pidió disculpas a Independiente tras las fotos virales: "Mi salud"

Matías Abaldo decidió romper el silencio sobre las polémicas fotos que se viralziaron en su casa con un artitas uruguayo.

Matías Abaldo, campeón del mundo Sub-20 con Uruguay en 2023, rompió el silencio y pidió disculpas a Independiente luego de que se viralizaran fotos en su departamento con alcohol, drogas sociales y dólares, difundidas en redes sociales por un artista charrúa con el que tiene una relación amistosa.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", empezó el delantero a través de mensaje en una story de su perfil de Instagram (@abaldom10), reconociendo el hecho en el que se lo señalaba.

"Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, agregó Abaldo, que arribó al conjunto de Avellaneda a mediados del 2025, como uno de los últimos refuerzos pedidos en aquel momento por Julio Vaccari.

Cabe aclarar que las fotos fueron publicadas por Agustín Rodríguez, cantante y amigo del jugador, días antes de que el "Rojo" enfrente a San Martín de San Juan el pasado domingo. Aunque el ex Gimnasia de La Plata no estaba en ninguna de dichas imágenes, el artista El Menor aparece con la camiseta de Independiente y el nombre en la espalda del delantero en Puerto Madero, el lugar donde vive el ex-Defensor Sporting, y posteaba imágenes.

El cantante El Menor, en el departamento de Matías Abaldo.

A raíz del enojo que provocó en algunos hinchas de Independiente, por estar rodeado de alcohol y cigarros de mariguana, Abaldo reconoció su error y expresó: "Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera".

El artista El Menor, por su parte, también dio su versión de los hechos y le quitó responsabilidad a Abaldo: "Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación". "No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”, sentenció.

El comunicado completo de Abaldo, con el pedido de disculpas a Independiente

¿Qué le pasó a Abaldo en Gimnasia de La Plata?

El hecho generó todavía más preocupación por el problema de salud mental que atravesó el uruguayo en el pasado. A pocas semanas de que finalizara el 2024, el jugador, que jugaba en el "Lobo", desapareció de un momento a otro de la concentración del equipo y se fue hacia Uruguay. Por ese episodio, la dirigencia plantese decidió darle licencia y comunicó que el atacante estaba realizando un tratamiento psiquiátrico.

Después de algunos meses sin actividad, el extremo derecho regresó a las canchas en 2025 para jugar en Defensor Sporting, institución en la que permaneció hasta agosto. Tras un buen rendimiento y sin noticias de cómo continuaba su tratamiento, el atacante aceptó la oferta de Independiente y regresó al fútbol argentino.

Las estadísticas de Abaldo antes de Indpendiente