Por qué Marcos Rojo no juega en Racing frente a River Plate por Copa Argentina

Marcos Rojo, afuera del once titular: los motivos de su ausencia ante River por Copa Argentina.

River Plate y Racing Club protagonizarán uno de los partidos más atractivos del año en el cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. No sólo porque se enfrentan en una instancia decisiva del certamen, sino también porque hay algunos condimentos por fuera de lo futbolístico que se le suman a una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol argentino. Al reencuentro de Maximiliano Salas con sus ex compañeros de la 'Academia', ahora vistiendo la camiseta del 'Millonario', se le suma un nuevo enfrentamiento entre Marcos Rojo, que estará en el banco de suplentes, con el club de Núñez.

El defensor central con pasado en Boca Juniors está entre los convocados por el entrenador Gustavo Costas para el duelo, a pesar de que no estará en el once titular. Si bien se especuló durante la semana con que integre la zaga del cuadro de Avellaneda, finalmente el DT optó por mantener a la dupla conformada por Franco Pardo y Nazareno Colombo, que le dio buenos resultados en la Copa Libertadores. El ex 'Xeneize' no juega desde el 19 de agosto ya que no está habilitado a disputar partidos por el Torneo Clausura: su última presentación oficial fue en la vuelta de los octavos de final frente a Peñarol por el certamen continental (se fue expulsado por protestar sobre el final).

Cómo será la formación de Racing para enfrentar a River Plate por Copa Argentina

De esta manera, Costas mantendrá formación titular muy similar a la que utilizó para enfrentar a Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Libertadores. Facundo Cambeses irá al arco tras ganarle la pulseada a Gabriel Arias, mientras que la defensa estará compuesta por Franco Pardo y Nazareno Colombo como centrales, con Facundo Mura y Gabriel Rojas en los laterales. Santiago Sosa ocupará la posición de mediocampista central en su habitual rol de incorporarse como un quinto defensor, acompañado por Agustín Almendra, otro ex Boca, y Bruno Zuculini, quien ocupará el lugar del lesionado Juan Nardoni. La delantera estará compuesta por Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

¿Cuándo juegan Racing vs. River por la Copa Argentina? Hora, TV en vivo y streaming

El cuadro de Costas y el de Gallardo será el jueves 2 de octubre del 2025 a las 18 horas en el Estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En este certamen aún no hay VAR. Si empatan, definirán al vencedor por penales para conocer al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

Las formaciones de River y Racing en el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina

River: Franco Armani ; Gonzalo Montiel , Lucas Martínez Quarta , Lautaro Rivero , Marcos Acuña ; Kevin Castaño , Juan Portillo , Giuliano Galoppo ; Juan Fernando Quintero ; Facundo Colidio y Maximiliano Salas . DT: Marcelo Gallardo .

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

River vs. Racing: ficha técnica