Oficial: Diego Cocca es el nuevo DT de Talleres de Córdoba

Diego Cocca se convirtió en el nuevo DT de Talleres de Córdoba este jueves 29 de mayo. Después de confirmarse que llegaría al elenco de la Docta, finalmente se oficializó y el experimentado entrenador dio sus primeras declaraciones. Después de su paso por el Valladolid de España, el extécnico de Racing Club y Rosario Central -entre otros- tendrá una nueva oportunidad en el fútbol argentino.

En su presentación, el estratega analizó con qué equipo se encontró cuando arribó, el trabajo que deberá hacer para sacarlo adelante teniendo en cuenta el presente que atraviesan y lo que se viene. Es que Talleres no sólo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores sin la chance de ir a la Sudamericana, sino que también terminó penúltimo en la Zona B del Torneo Apertura poco después de ser campeón por penales contra River en la Supercopa Internacional. Con Cocca al frente, ahora la "T" sueña con resurgir y dejar atrás los flojos momentos de este semestre.

Las primeras declaraciones de Diego Cocca como DT de Talleres de Córdoba

"Tenemos que construir un Talleres competitivo, barajar y dar de nuevo. Hay que generar una competencia interna del plantel para que demuestren que lo que pasó no se volverá a repetir. Tenemos plantel para competir con el rival que venga para sacar un buen resultado. No me interesa edades, nombres o de dónde vienen, vamos a armar el mejor Talleres que se pueda", esbozó Cocca en su presentación en la "T" y anticipó lo que será el trabajo que hará para afrontar los siguientes meses. "Es un equipo dinámico, intenso, con jugadores que pueden jugar en varias posiciones y flexible. Me gusta cambiar de acuerdo a lo que necesite el equipo y me ilusiono con un equipo que se le plante a cualquiera".

"Mañana nos juntamos a hablar de lo deportivo. Lo primero a hacer es intercambiar opiniones. Andrés (Fassi) me dejó bien en claro los técnicos que tenían para contratar y hablaron conmigo. Talleres se ganó un prestigio a nivel internacional muy grande, por lo que estoy muy contento de estar acá". Cabe destacar que la "T" tendrá por delante el Clausura, donde buscará cambiar la cara con respecto a lo hecho en el Apertura siendo el único campeonato que jugará ya que se despidió tempranamente de la Copa Argentina contra Deportivo Armenio en 32avos de final y de la Libertadores en fase de grupos.

La bienvenida de Talleres de Córdoba a Diego Cocca

La trayectoria de Diego Cocca como entrenador

C.A.I. (2007-2008)

Godoy Cruz (2008-2009)

Gimnasia y Esgrima La Plata (2010)

Santos Laguna (2011)

Huracán (2011-2012)

Defensa y Justicia (2013-2014)

Racing Club (2014-2015)

Millonarios (2016)

Racing Club (2017)

Club Tijuana (2017-2018)

Rosario Central (2019-2020)

Atlas (2020-2022)

Tigres UANL (2023)

Selección de México (2023)

Real Valladolid (2024-2025)

Los números y títulos de Diego Cocca como entrenador