No es un Superclásico más: ¿Boca puede dejar a River sin Marcelo Gallardo como DT?

La Bombonera definirá el futuro de Gallardo en River.

Son momentos muy turbulentos los que se viven en River Plate porque un nuevo episodio del Superclásico frente a Boca Juniors puede marcar un antes y un después. Esto es producto de que la continuidad de Marcelo Gallardo al mando del plantel profesional se encuentra amenazada, y una derrota en La Bombonera podría generar que se acelere el final de un ciclo que desde su comienzo presentó una serie de irregularidades que nunca fueron solucionadas.

Lo primero a mencionar es que el “Muñeco” tiene contrato con el “Millonario” hasta el próximo 31 de diciembre. Si bien, la intención de Stefano Di Carlo es apoyar su proyecto y darle un voto de confianza para que siga, el partido ante el "Xeneize" podría llegar a ser más que determinante. Al punto que marcaría la presencia de un golpe letal, pero más que nada la imposibilidad de acceder a la Copa Libertadores. Ya sea de forma directa o por la instancia de repechaje.

Gallardo y un gesto que no podrá hacer cuando visite a la Bombonera

Una victoria de Boca sobre River en La Bombonera significará que el equipo no podrá clasificarse a la Copa Libertadores por medio de la recolección de puntos en la fase regular del Torneo Clausura. Esto dejará como alternativa apostar a la instancia de repechaje o que quede relegado a la Copa Sudamericana. Además de esperar un milagro como que el Xeneize o Rosario Central se consagren campeones del torneo local para liberar sus plazas.

Es por ello que la continuidad de Gallardo al mando del equipo queda sujeta a lo que suceda en la próxima fecha del certamen. Los comentarios señalan que podría dar un paso al costado en caso de el “Millonario” no participe del máximo campeonato en el plano internacional. Su salida no sería de manera inmediata, sino que buscaría cumplir con los compromisos restantes en el calendario. Una manera prolija de ponerle un punto final a este

segundo ciclo.

¿Qué dijo Stefano Di Carlo sobre Gallardo en River?

Tras una votación en la que más del 50% de los asistentes eligieron la continuidad del oficialismo, Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River en reemplazo a Jorge Brito. Un momento de bastante incertidumbre en lo deportivo, pero de gran salud a nivel institucional con proyectos de grandes reformas en el Estadio Monumental y en demás áreas. Aunque la pelota es lo que más le interesa a los hinchas y principalmente la renovación o no del "Muñe".

“Hoy no estamos en un buen momento deportivo, no nos gusta y no nos representa. Pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos, pero no pueden hacernos perder de vista los objetivos y el camino”, expresó en conferencia de prensa. “Tenemos un plan. Que los socios tengan la tranquilidad de que este proceso va a tener muy claro hacia dónde ir. No nos confundimos. Estamos todos muy unidos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes para retomar nuestra senda. El hincha de River interpela y nosotros también estuvimos en ese lugar. Hay que tener templanza, convicción y seguridad”, agregó.