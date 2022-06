Leandro Somoza renunció en Rosario Central y fulminó a la dirigencia: "Un desorden"

Leandro Somoza renunció como técnico de Rosario Central y, en una conferencia de prensa imprevista, destrozó a la dirigencia. "Hablan demasiado", disparó.

Leandro Somoza renunció como entrenador de Rosario Central cuando apenas se llevan disputadas dos fechas de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Repleto de bronca por la falta de refuerzos en un mercado de pases para el olvido y al mando de un equipo sin rumbo, el técnico se marchó prematuramente.

Lo concreto es que "El Canalla" debe sumar puntos para no tener problemas con el promedio del descenso en 2023 y los fichajes deseados no llegaron. Con un empate y una derrota en un flojo arranque del torneo, el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca se cansó y pegó el portazo intempestivamente.

El exmediocampista, de 41 años, duró muy poco en su primera experiencia como estratega: apenas 10 partidos oficiales con 2 victorias, 5 derrotas, 3 empates y un magro 30% de efectividad. Harto de que la directiva no atendiera sus reiterados pedidos por reforzar la plantilla, se despidió con 25 encuentros por delante en la Liga y aún con vida en la Copa Argentina.

El exvolante defensivo llamó a una conferencia de prensa imprevista para el mediodía del martes 14 de junio de 2022 y descargó toda su furia. Si bien el principal destinatario de sus críticas pareció haber sido el presidente Rodolfo Di Pollina, los tiros por elevación también parecieron dedicados al manager Raúl Gordillo.

"Realmente no vamos por el mismo camino con el proyecto que yo tenía en lo deportivo. Tomé la decisión de dar un paso al costado y que tomen la decisión que ellos crean más conveniente", comenzó Somoza en Rosario Central. Si bien la intención de la directiva es convencerlo para dé marcha atrás con su abrupta partida, la determinación sería indeclinable.

"Las decisiones fueron mías por lo que vi y por lo que sentí. Si tuviese que haber cumplido con lo que me decían, algunos jugadores se tendrían que haber ido antes", explicó el técnico. Acerca del fracaso en el mercado, resaltó que pidió "entre tres y cuatro nombres por puesto, y ninguno pudo llegar".

"No vamos por el mismo camino", reiteró quien se retiró como futbolista en Aldosivi en 2018. En la misma línea, remarcó que en la entidad santafesina "lo institucional va por un lado y lo deportivo por el otro". Con relación a ciertos manejos de la directiva, disparó munición gruesa: "Central es un desorden. Hacemos una reunión y sale todo el aire... Yo no trabajo así, a ellos les encanta esto. Hablan demasiado".

"No me arrepiento de nada. Es un desgaste de hace dos meses que estoy acá...", protestó Somoza. Igualmente, dejó en claro que los jugadores no tuvieron nada que ver y los llenó de elogios: "Estoy emocionado por lo que el plantel me demostró en la pretemporada. Dejo a estos chicos, pero sé que de esta forma no se puede seguir".

El ciclo de Somoza como DT de Central duró muy poco.

Precisamente sobre los futbolistas, remarcó que "es un grupo muy profesional, que deja todo en la cancha y que se merece lo mejor". Y cerró con un mensaje para los fanáticos del "Canalla": "Al hincha lo único que tengo para decirle son palabras de agradecimiento. El equipo estuvo último y la cancha explotó igual".