La polémica decisión de la AFA con Nazareno Arasa, el árbitro de Estudiantes vs. Barracas Central

El árbitro de 35 años quedó en el centro de la polémica por su mala actuación en Estudiantes vs. Barracas Central: qué pasará con él.

El partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central, disputado en el Estadio UNO, estuvo lleno de polémicas. El árbitro Nazareno Arasa fue fuertemente criticado por su floja actuación, que contó con varias decisiones tanto suyas como de José Carreras, su compañero en el VAR, que perjudicaron al 'Pincha' en su igualdad por 1 a 1 ante el 'Guapo'. A pesar de dos claras equivocaciones en un partido clave por la Zona A y por la clasificación a las competencias internacionales del 2026 por la tabla anual, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió no pararlos y hacer que regresen a la actividad el próximo fin de semana.

Este miércoles, el ente que regula el fútbol argentino dio a conocer las ternas arbitrales para la duodécima jornada del campeonato local, y tanto Arasa como Carreras no sólo tendrán acción, sino que volverán a integrar un mismo cuerpo de referís. La polémica dupla estará presente en el duelo entre Racing y Banfield en el Estadio Florencio Sola por la decisión de Federico Beligoy, el director de árbitros en el país desde julio del 2018.

Los videos de las polémicas jugadas en el empate entre Estudiantes y Barracas Central

Una nueva polémica de la AFA respecto de los arbitrajes

No es la primera decisión llamativa que la AFA toma esta semana respecto del accionar arbitral: tras la polémica entre Estudiantes y Barracas, el organismo determinó no publicar los audios de las jugadas revisadas por el VAR. En la primera, en la previa del gol del 'Guapo', Facundo Bruera cometió una clara infracción sobre Facundo Rodríguez que no fue sancionada; en la otra, un tanto de Guido Carrillo fue anulado por un offside inexistente del delantero del conjunto platense.