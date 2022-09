La increíble racha positiva de River en la Copa Argentina de la mano de Gallardo

River Plate lleva una interesante racha positiva en la Copa Argentina, al margen de que no gana el trofeo desde 2019 cuando venció en la final de Central Córdoba de Santiago del Estero.

River Plate tiene una interesante racha positiva en la Copa Argentina, al margen de que no la gana desde 2019. A pesar de la eliminación a manos de Patronato de Paraná, los dirigidos por Marcelo Gallardo no pierden en los 90 minutos reglamentarios hace un largo tiempo. Si bien en la edición del 2022 iban por un nuevo trofeo, finalmente no se les dio y tendrán que esperar un año más.

La última derrota del "Millonario" en un partido del mencionado torneo fue el 3 de julio del 2015. Rosario Central fue el verdugo de la "Banda" y lo venció por 2 a 0 dejándolo afuera en 32avos de final. De ahí en más, para River comenzó una racha que nunca más se cortó, incluso cayendo por penales ante Gimnasia y Esgrima de La Plata (2018) y Boca Juniors (2021). Cabe destacar, que tanto en 2016 como en 2019 lo ganó venciendo al "Canalla" y Central Córdoba de Santiago del Estero, respectivamente.

Son 30 los partidos de River sin perder en la Copa Argentina de la mano de Marcelo Gallardo. La marca llama la atención, ya que en las últimas disputadas no llegó a la final. Contra el "Lobo" de La Plata igualó 2 a 2 y perdió 5-4 en la tanda. Ante el "Xeneize" no hubo goles (cayó 4 a 1 desde los doce pasos) y un año después Patronato lo venció 4 a 3 tras el empate 2 a 2 en los 90 minutos.

De esta manera, la "Banda" se despidió tempranamente como sucedió en la Libertadores, donde lo eliminó Vélez Sarsfield en octavos de final. Por otro lado, en la Liga Profesional está a 9 puntos del líder con 18 en juego, por lo que todavía tiene chances de campeonar, aunque cada vez son más escasas. El objetivo principal para cerrar el semestre es lograr la clasificación al certamen continental del 2023, por lo que tendrá que sumar en las jornadas siguientes para mantenerse en carrera.

La picante frase de Gallardo para su equipo

En una mínima conferencia de prensa luego del partido ante Patronato tras quedar afuera en cuartos de final de la Copa Argentina, Gallardo habló y dijo: "Fue un año difícil para todos y hay que ponerle el pecho". En este sentido, también hizo referencia a la palabra desilusión y lanzó: "Tenemos la misma desilusión de la gente. No quiero hablar de errores arbitrales (del juez fue Fernando Espinoza). Solamente hago foco en lo que no pudimos hacer en todos los partidos del segundo semestre del año".

En charla con TyC Sports, el tecnico que ganó dos Copas Libertadores con la banda roja mostró algo de autocrítica y, si bien no habló del partido, señaló que el equipo no pudo "cumplir con las pretensiones del año" y recalcó que se debe estar "sereno pese a la desilusión que nos invade". En este sentido, fue muy duro con el equipo al sostener: "No pudimos construir un equipo que dé garantías".