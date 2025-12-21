El Barcelona vence a un Villarreal con 10 hombres con un gol de Lamine Yamal

Lamine Yamal del FC Barcelona en acción con Sergi Cardona del Villarreal

El Barcelona se impuso por 2-0 al Villarreal el domingo ‍gracias a los ⁠goles de Raphinha y Lamine Yamal, en un partido que se inclinó a favor de los visitantes cuando los locales se quedaron con 10 hombres justo antes del descanso.

El Barcelona llegó a 46 puntos, con lo que afronta el nuevo ‌año liderando la clasificación, cuatro puntos ⁠por delante del Real ⁠Madrid. El Villarreal es cuarto con 35.

El Barcelona tardó sólo 12 minutos en adelantarse ‍desde el punto de penal, después de que Santi Comesaña ⁠bloqueó con la espalda ‌a Raphinha cuando el extremo intentaba colarse y el brasileño anotó con tranquilidad la pena máxima.

Renato Veiga, del Villarreal, no calculó bien su entrada ‌y se ‌deslizó tarde sobre Lamine Yamal, golpeándole directamente en el pie y dejando al jugador de 18 años dolorido. Veiga vio la tarjeta ​roja directa seis minutos antes del descanso, y Yamal pudo volver a la acción tras recibir tratamiento médico.

Yamal marcó el segundo gol del Barcelona en el minuto 63, al recibir un pase de Frenkie de ‍Jong tras una serie de ocasiones que la defensa del Villarreal no logró despejar.

El Villarreal continuó luchando a pesar de su desventaja numérica, con Georges Mikautadze desbordando ​sólo para ser rechazado en dos ocasiones por el guardameta del Barcelona, Joan García, ​que realizó grandes paradas tanto en el primer disparo como en el rechace, ⁠antes de que el tercer intento se marchara desviado.

Con información de Reuters