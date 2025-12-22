Gordo de Navidad 2025 en Argentina: cuándo es el sorteo y cuánto dinero hay en premios

Con la cuenta regresiva para las fiestas, vuelve uno de los rituales más arraigados del calendario argentino: el Gordo de Navidad. En un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, el sorteo vuelve a ocupar un lugar central en la expectativa social, como una mezcla de ilusión colectiva y tradición histórica.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos confirmó los detalles del Gordo de Navidad 2025, que se realizará desde el Salón de Sorteos de su sede central y será transmitido en vivo para todo el país. El pozo total supera los $1.755 millones, una cifra que lo convierte en uno de los más altos de los últimos años.

Cuándo es el sorteo del Gordo de Navidad 2025 y cómo verlo en vivo

El sorteo del Gordo de Navidad 2025 tendrá lugar el jueves 26 de diciembre a las 21. Las instancias podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia, una modalidad que se consolidó en los últimos años para garantizar transparencia y acceso público.

Una vez finalizado el sorteo, el organismo publicará la nómina completa de ganadores en su sitio web oficial. Como es habitual, el evento se desarrolla bajo fiscalización y con el tradicional sistema de bolillero, un formato que se mantiene como símbolo de continuidad institucional.

Cuánto dinero hay en juego y cómo se reparten los premios

El pozo total confirmado para el Gordo de Navidad 2025 asciende a $1.755.750.000. La distribución de premios contempla montos millonarios para los primeros puestos, siempre en la modalidad de billete entero:

Primer premio: más de $800 millones.

más de $800 millones. Segundo premio: $250 millones.

$250 millones. Tercer premio: $65 millones.

$65 millones. Cuarto premio: $25 millones.

$25 millones. Quinto premio: $12 millones.

Además, el reglamento incluye premios por aproximación hasta la quinta posición y recompensas por las terminaciones del primer premio, lo que amplía las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número exacto.

Cuánto cuesta el billete y dónde se puede comprar

Los tickets ya están disponibles en la red de agencias oficiales de la provincia de Buenos Aires. Existen dos formatos de compra:

Billete entero: $50.000.

$50.000. Fracción: $5.000.

Al momento de la compra, el jugador elige un número entre el 00000 y el 99.999. La agencia entrega el billete con un porta-billete especial, diseñado para proteger el papel térmico del calor y la luz solar, lo que garantiza su legibilidad en caso de resultar ganador.

Qué pasó en el Gordo de Navidad 2024: los números ganadores

El antecedente inmediato suma expectativa. En la edición 2024, el primer premio fue para el número 81.476, vendido en una agencia de Munro (Vicente López), con un único ganador que se llevó $500 millones.

El segundo premio, con el número 99.556, se vendió en Mar del Plata y entregó $150 millones. El tercer premio (64.208) se fraccionó entre múltiples localidades bonaerenses, al igual que el cuarto premio (33.145). El quinto premio, número 81.767, se vendió en Berazategui y otorgó $7 millones.