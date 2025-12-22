EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 22 de diciembre de 2025

Cobertura FINALIZADA -

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 22 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 22 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Trending
Fútbol Argentino
Independiente quiere retener a Kevin Lomónaco: los 6 clubes que lo buscan para 2026
Las más vistas