Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la cuarta semana de diciembre 2025

Cuál es el dólar más barato después de los cambios del BCRA

El dólar más barato para comprar este lunes 22 de diciembre es el dólar oficial, que se encuentra cotizando a $1.475, mientras que el dólar MEP supera los $1.495,50 y el dólar blue está $1510. Esta suba de los distintos tipos de cambio respecto a la semana anterior, se debe al anuncio del Banco Central de la modificación de las bandas cambiarias.

El Gobierno habilitó una devaluación del peso frente al dólar con la actualización del esquema de las bandas cambiarias y la pregunta es qué pasará con el precio de la divisa. Compras de billetes por vacaciones y anticipándose a un mayor ritmo de devaluación el año próximo se presentan como la primera reacción, casi defensiva, por parte de ahorristas y personas que viajarán al exterior.

El foco, del lado de la oferta, estará puesto en cómo evolucionará el programa de acumulación de reservas, atado a la mejora de la actividad económica, para hacer frente a los vencimientos de deuda de los próximos meses. En el mercado se estima un dólar con nuevo piso en los 1.600 pesos (valor al que cotizan los contratos a partir de marzo), con un Banco Central interviniendo más activamente en el techo de la banda, que avanzará en términos reales (descontada la inflación) a partir de enero.

Cuál es el dólar más barato este lunes

Presiones devaluatorias y más inflación

En el corto plazo, la noticia generó múltiples interpretaciones entre analistas del mercado y operadores cambiarios. El ajuste de bandas por inflación implica que el dólar oficial podrá moverse a un ritmo más acelerado que antes, debido a que la banda superior ya no quedará “atrasada” respecto de la inflación interna. Esto abre el escenario para una mayor presión sobre la demanda de dólares, ya que empresas, importadores y ahorristas pueden anticipar un ritmo de devaluación mayor al anterior y ajustar sus estrategias de cobertura y liquidación —comprando dólares hoy antes de que el tipo de cambio suba dentro de la banda—.

Este fenómeno de “anticipación de devaluación”, responde a una expectativa de que aunque el BCRA marque un sendero oficial, el público puede sentir que ese sendero no es suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Esa percepción eleva la demanda de dólares frente a pesos, presionando tanto al segmento oficial como al informal, y potenciando la brecha cambiaria con los mercados paralelos.

El BCRA modificará las bandas cambiarias

Esa mayor flexibilidad puede trasladar inflación importada hacia precios domésticos por el canal de precios relativos: un tipo de cambio oficial que sube tiende a encarecer los bienes que dependen de insumos importados, y eso se transmite a los precios finales.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.