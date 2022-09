La picante frase de Gallardo para su equipo: "Garantías"

El Muñeco Gallardo lanzó una fuerte autocrítica sobre la actualidad del equipo. Además apuntó que ahora "hay que poner el pecho"

Después de la derrota ante Patronato por la Copa Argentina, los hinchas de River pedían la palabra de su entrenador, Marcelo Gallardo. El año del conjunto millonario no es bueno y, por eso, buscaban la frase del técnico tras quedar eliminados del torneo. Así fue como, el Muñeco, en una improvisada conferencia de prensa, lanzó: "Desilusión".

En una mínima conferencia de prensa luego del partido ante Patronato tras quedar afuera en cuartos de final de la Copa Argentina, Gallardo habló y dijo: "Fue un año difícil para todos y hay que ponerle el pecho". En este sentido, también hizo referencia a la palabra desilusión y lanzó: "Tenemos la misma desilusión de la gente. No quiero hablar de errores arbitrales (del juez fue Fernando Espinoza). Solamente hago foco en lo que no pudimos hacer en todos los partidos del segundo semestre del año"

En charla con TyC Sports, el tecnico que ganó dos Copas Libertadores con la banda roja mostró algo de autocrítica y, si bien no habló del partido, señaló que el equipo no pudo "cumplir con las pretensiones del año" y recalcó que se debe estar "sereno pese a la desilusión que nos invade". En este sentido, fue muy duro con el equipo al sostener: "No pudimos construir un equipo que dé garantías".

El equipo dirigido por Facundo Sava espera su rival para semifinales, que saldrá del ganador de la llave entre Boca Juniors y Quilmes, que también se enfrentan esta noche en Mendoza, desde las 22 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas.

River por su parte, que tenía en la Copa Argentina como el principal objetivo por estar lejos en la LIga Profesional, ahora deberá sacar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del torneo local para poder clasificar a la Copa Libertadores. El próximo fin de semana visitará al difícil Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Mientras que Patronato se encuentra luchando por no descender a la segunda categoría, en caso de que la AFA no vuelva a anular los descensos en plena temporada