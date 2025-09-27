El rompecabezas de Quinteros en Independiente: entre dudas y ausencias para el clásico vs. Racing

Entre dudas y ausencias, el rompecabezas de Quinteros en Independiente vs. Racing

Independiente visitará a Racing en una nueva edición del clásico de Avellaneda en el Cilindro y Gustavo Quinteros prepara el posible primer 11 titular que parará contra la "Academia". En el marco de su debut al frente del equipo en la décima fecha del Torneo Clausura, el técnico todavía maneja algunas incógnitas con respecto a la formación inicial ya que hay jugadores en duda y algunas bajas importantes. Por supuesto, buscará un triunfo para sacar a sus dirigidos del fondo de la tabla pero también para resurgir en la actual temporada donde los resultados no lo favorecieron.

Tanto Gabriel Ávalos como Sebastián Valdez no terminaron bien el partido con San Lorenzo una jornada atrás, razón por la cual no serían de la partida. Sin embargo, el delantero paraguayo corre con ventaja y tiene chances de llegar con lo justo, aunque dependerá del propio entrenador darle o no lugar en el ataque. En caso de que no lo haga, tiene dos nombres para reemplazarlo y en cuanto al zaguero compañero de Kevin Lomónaco también, aunque ya hay un firme candidato para confirmar la dupla.

El rompecabezas de Quinteros en Independiente para el clásico ante Racing

A los ya mencionados lesionados se les suma Lautaro Millán, convocado a la Selección de Chile para disputar el Mundial Sub 20 en dicho país, por lo que Luciano Cabral sería el titular en su lugar. A su vez, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo podrían ocupar el lugar de Ávalos, mientras que Franco Paredes le ganó la pulseada a Nicolás Freire para ingresar por Sebastián Valdez. El resto de la formación no será muy diferente a la que viene de empatar con el "Ciclón" en la jornada anterior.

Gabriel Ávalos, con chances de ser titular en Independiente ante Racing

Los 11 de Independiente para el clásico ante Racing

A horas del partido y teniendo en cuenta las últimas prácticas, los titulares serían: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel, Gabriel Ávalos.

Independiente y la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla

El presente del equipo que hoy dirige Gustavo Quinteros es por demás preocupante y el flamante DT que hará su debut contra Racing en el clásico lo sabe. Tras un buen Torneo Apertura de la mano de Julio Vaccari donde llegó a semifinales y lo hecho en la Copa Sudamericana, el segundo semestre no arrancó nada bien. La eliminación del certamen continental y el último puesto en la Zona B tras flojos resultados derivaron en la salida del técnico y ahora intentarán resurgir. En cuánto a los números, sólo suman 4 puntos producto de la misma cantidad de empates y derrotas, es decir que todavía no ganaron.

Cuándo se juega el clásico de Avellaneda entre Racing vs. Independiente: horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el "Rojo" correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura con el arbitraje de Nicolás Ramírez se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este domingo 28 de septiembre desde las 15.15. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.