El presidente de San Martín de Burzaco destrozó a los jugadores por jugar la Copa Potrero

El presidente de San Martín de Burzaco destrozó a los jugadores por ir a la Copa Potrero, luego de que el club anunciara que cambiará al plantel.

El escándalo que se desató en San Martín de Burzaco continúa sumando capítulos. Luego de que el club anunciara el miércoles que cambiará a la mayoría del plantel para la próxima temporada, el presidente del club reveló que algunos futbolistas del plantel participaron de la Copa Potrero 2025, el torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero.

Las últimas horas de "Sanma" vienen siendo frenéticas. La derrota por 3 a 1 ante Deportivo Merlo del pasado fin de semana causó en la dirigencia una respuesta extraña, ya que no renovará contratos para el 2026 debido a una supuesta "falta de actitud" de algunos jugadores en la última jornada de la Primera B Metropolitana, que privó al equipo clasificarse al reducido del torneo. Horas más tarde del comunicado, la situación no se calmó.

En una entrevista con TyC Sports, el máximo dirigente de la institución, Gabriel Ostanelli, expresó sobre los futbolistas que disputaron la Copa Potrero: "Pasan cosas externas. ¿Si estoy enojado de algo? Y sí, jugadores que están comprometidos con el plantel se vayan a jugar a un torneo amateur, sin desmerecer al torneo potrero, que todo el mundo conoce...". "Que no estén con el compromiso y con la dedicación metida en nuestro club, eso la verdad que nos da mucha bronca”, disparó munición gruesa.

Además, el presidente del club del sur del Conurbano bonaerense detalló sobre la situación: "Tenemos tres casos, en los cuales los estamos analizando, y la verdad que no quiero dar los nombres porque me dijeron ‘no los des’. Eso es lo que nos molesta y nos pone mal, y nos tira abajo todo un año”.

Aunque San Martín de Burzaco ya finalizó su participación en la Primera B Metro el pasado domingo 16 de noviembre, el inicio de la Copa Potrero fue el viernes 16 del mismo mes, por lo que algunos jugadores podrían haber disputado algunos encuentros del torneo amateur incluso antes de jugar con Deportivo Merlo el partido clave por meterse en el reducido.

El comunicado de San Martín de Burzaco por la presencia de sus jugadores en la Copa Potrero

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura – situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

A Sanma lo hace grande su gente.