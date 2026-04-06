El fútbol argentino, una carnicería: echaron a otro DT y ya son 11 en 12 fechas

Otro DT echado en el fútbol argentino y ya son once en doce fechas del Apertura 2026.

Gimnasia de La Plata echó a Fernando Zaniratto como entrenador, por lo que ya son once los directores técnicos que se fueron en doce fechas del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino. Desde River Plate con el ídolo Marcelo Gallardo hasta los clubes más humildes, el promedio indica que se va prácticamente un DT por jornada en la Primera división.

La dirigencia del "Lobo", encabezada por Carlos Anacleto, no tuvo demasiada paciencia con el estratega que recuperó al equipo en el certamen pasado y lo llevó a ser la gran revelación con la semifinal alcanzada. Si bien arrancó este certamen con la victoria frente al subcampeón Racing en el Bosque, con el correr de los partidos los resultados fueron negativos y se terminó su ciclo. Actualmente, el "Tripero" marcha 11° en la tabla de posiciones de la Zona B, con apenas 14 puntos acumulados sobre los 36 posibles.

Gimnasia echó a Zaniratto: los 11 técnicos que se fueron en 12 fechas del Apertura 2026

El primero en dar este paso fue Instituto de Córdoba, que terminó con la etapa de Daniel Oldrá para contratar al "Traductor" Diego Flores. Luego fue el turno de Newell´s, de donde se fue la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez para que arribara Frank Darío Kudelka.

Más tarde llegó la modificación en el banco de los suplentes de Estudiantes de La Plata, cuando el vigente campeón Eduardo Domínguez decidió marcharse a Atlético Mineiro de Brasil y fue reemplazado por Alexander "Cacique" Medina. El "Decano" Atlético Tucumán tampoco estuvo exento de esta situación, cuando se alejó Hugo Colace para el arribo de Julio César Falcioni.

Más tarde pasó por algo similar nada menos que River, donde Gallardo tuvo un fracaso estrepitoso en su segunda etapa, que duró un año y medio. En su sitio fue contratado Eduardo "Chacho" Coudet. En Estudiantes de Río Cuarto se fue Iván Delfino para que esté en ese lugar Gerardo Acuña.

En tanto, otro grande como San Lorenzo decidió culminar el paso de Damián Ayude para cerrar la llegada de Gustavo Álvarez. También fue el turno de Aldosivi de Mar del Plata, donde se fue Guillermo Farré para que recalara en "La Feliz" Israel Damonte.

Zaniratto levantó a Gimnasia y lo llevó a la semifinal, pero la dirigencia lo echó.

Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido a la Primera, cambió a Ariel Broggi por Darío Franco. En tanto, Deportivo Riestra sacó a Gustavo "Tata" Benítez para que asumiera Guillermo Duró. Por último, Gimnasia de La Plata cesó a Zaniratto y todavía está en busca del sustituto.