El Flaco Schiavi se cansó y destrozó al Consejo por echar a Ibarra: "Las maneras"

Rolando "Flaco" Schiavi, ex jugador de Boca Juniors que fue campeón de todo, destrozó al Consejo de Fútbol luego de que tomen la decisión de echar a Hugo Ibarra de la dirección técnica del "Xeneize".

Rolando Schiavi, gran referente de Boca Juniors destrozó al Consejo de Fútbol luego de que despidan a Hugo Ibarra como técnico del "Xeneize". Alejado completamente del club por sus diferencias con la dirigencia actual, el ídolo no dudó en recordar su vínculo con quienes integran la Comisión Directiva y cómo era su relación con el "Negro" cuando trabajaron juntos en la institución.

El "Flaco" no se guardó nada contra Juan Román Riquelme y compañía. Cabe destacar, que el ex zaguero fue entrenador de la Tercera del elenco "Azul y Oro" en la etapa de Daniel Angelici como presidente y cuando arribaron los nuevos directivos lo echaron. En su función como panelista de ESPN, Schiavi aprovechó su espacio para liquidar a sus ex compañeros de equipo con los que ganó varios títulos tanto en certámenes locales como internacionales.

"No tengo relación con ninguno de los que están en el Consejo, si fueron los que me echaron. Más allá de que tomaron una decisión correcta, porque cuando vos llegás a un club querés a tu gente. Pero las maneras son las maneras. Me dolió irme de Boca porque sabía que era un cambio normal, pero las formas no me gustaron. No volví a hablar ni quiero hacerlo porque no tengo nada que hablar por las formas. Si me hubiera ido de otra manera, no hubiese tenido problemas en sentarme.", contó Schiavi en el ciclo de la señal de Disney.

Por otro lado, con respecto a su relación con el DT saliente, el "Flaco" reveló cuál era el deseo de su compañero cuando dirigía a las inferiores del "Xeneize": "Ibarra fue mi ayudante en la Reserva durante cuatro años y me comentaba que no tuvo aspiraciones en dirigir a la Primera. Lo sabían los chicos de la Reserva y todos los que trabajaban en el club. No hablé con él en estos meses porque no tengo relación".

Bianchi a Boca: la versión que ilusiona a los hinchas

Uno de los nietos del entrenador declaró: "Yo, como hincha, quiero que mi abuelo vuelva a ser técnico de Boca". Al mismo tiempo, añadió que "sería muy lindo que Carlos agarre y dé otra vuelta olímpica". Para soñar aún más con esta chance, Paul reconoció que "Carlos habla bastante seguido con Román, son amigos" y completó: "No quiero ilusionar a nadie, pero vamos a intentar convencerlo".

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Barracas Central

Ya sin Hugo Ibarra como técnico, Boca Juniors visitará al Barracas Central de Rodolfo de Paoli el sábado 1° de abril de 2023 a las 15.30 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro y la televisación del cotejo todavía están por definirse. En el historial general, "El Xeneize" manda por sobre "El Guapo", con cinco victorias en los cinco encuentros disputados.