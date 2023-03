Carlos Bianchi a Boca: el mensaje de la familia que hizo estallar las redes

Luego de que Boca echara a Hugo Ibarra como DT, la versión de la vuelta de Carlos Bianchi toma fuerza desde el lado de la familia. La postura de Juan Román Riquelme y del club.

La vuelta de Carlos Bianchi a Boca toma cada vez más fuerza desde su círculo íntimo, pocas horas después de que el club decidiera echar a Hugo Ibarra como entrenador. Desde el lado de la familia del director técnico de 73 años revelaron que el DT y el vicepresidente Juan Román Riquelme siguen en contacto a la distancia, ya que guardan una gran relación desde la época que compartieron en "El Xeneize".

El nieto del "Virrey", Paul Bianchi, dialogó con el medio de comunicación partidario Boca de Selección (Radio del Plata, AM 1030) y aseguró que el retorno del estratega más ganador de la historia de la institución no es tan descabellado. Incluso, se ilusionó con esa posibilidad y alimentó el sueño de muchos hinchas en las redes sociales. En esta dirección, el relato Daniel Mollo aseguró en su cuenta de Twitter que el ex Vélez es el principal apuntado del Consejo de Fútbol para reemplazar a otro emblema como "El Negro".

Bianchi a Boca: la versión que ilusiona a los hinchas

Uno de los nietos del entrenador declaró: "Yo, como hincha, quiero que mi abuelo vuelva a ser técnico de Boca". Al mismo tiempo, añadió que "sería muy lindo que Carlos agarre y dé otra vuelta olímpica". Para soñar aún más con esta chance, Paul reconoció que "Carlos habla bastante seguido con Román, son amigos" y completó: "No quiero ilusionar a nadie, pero vamos a intentar convencerlo".

Bianchi, siempre ovacionado en La Bombonera.

Apenas Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol, confirmó que Ibarra ya no era más el DT, Mollo publicó que "Carlos Bianchi es el elegido para ser el director técnico de Boca. Se fue Ibarra y ahora piensan en Bianchi". De acuerdo con Marcelo "Cholo" Sottile en Equipo F por ESPN, "Román llamó a Bianchi, a quien siempre definió como un padre, pero no fue para ofrecerle el cargo sino para conocer su opinión sobre quién debería ser el nuevo técnico".

Gerardo Martino y José Pekerman, los apuntados por Riquelme para Boca

Si bien el anhelo del "Virrey" siempre está presente, los principales candidatos son los dos exentrenadores de la Selección Argentina. Con "El Tata" como favorito, José tampoco está descartado ya que tiene una gran afinidad con Román. De cualquier manera, en el partido ante Barracas Central como visitante dirigirá de manera interna el técnico de la Reserva, Mariano Herrón.