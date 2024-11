Son un imán de dinero y la buena suerte: las 3 plantas que tenés que tener en tu casa.

Las plantas son una excelente opción para darle vida a los hogares, pero no todas aportan a los espacios la misma energía. Según la filosofía china del Feng Shui, existen algunos tipos de plantas que atraen la buena suerte y la prosperidad a los hogares, y que sin dudas, tenés que considerar tener en tu casa o departamento.

Las plantas tienen el poder de modificar la energía de los espacios, de acuerdo con esta creencia. Es por esto que algunas suelen atraer energías negativas, mientras que otras actúan como un llamado a la abundancia y la prosperidad. Hay 3 plantas en particular que pueden ayudarte a renovar la energía de tu casa por completo y traerte buena suerte.

Las 3 plantas que traen buena suerte, según el Feng Shui

1. Árbol del dinero (Pachira aquatica)

Esta planta simboliza la prosperidad, la abundancia y la riqueza económica. Por esta razón, la filosofía oriental sostiene que tenerlas en casa funciona como una especie de invitación para que el dinero entre a nuestros hogares. Solamente necesita luz indirecta y que la riegues con una frecuencia moderada.

2. Planta del jade (Cassula ovata)

Esta planta también es llamada "planta del dinero", ya que se cree que sus hojas redondas simbolizan la riqueza y prosperidad. A diferencia de la primera, esta necesita una luz brillante y riego ocasional. Sin embargo, no es difícil de mantener y podés tenerla tranquilamente en un departamento.

3. Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana)

De acuerdo con el Feng Shui, esta planta es capaz de atraer tanto la riqueza en cuanto al dinero como la riqueza emocional, la felicidad y abundancia. Si la cultivás en agua, deberás cambiarla cada 7 días, mientras que si la cultivás en tierra, deberás mantener el suelo húmedo. Además, requiere un lugar con luz indirecta brillante.

Elixir de salud eterna: cuál es la planta que todos deberían tener en su jardín

Existe una maravillosa planta que todas las personas deberían tener en sus jardines, gracias a sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Es sabido que muchos medicamentos farmacéuticos para tratar enfermedades y afecciones están hechos a base de plantas, y por esta razón, la medicina alternativa aconseja tener algunas de estas en nuestros jardines, en caso de contar con la posibilidad de plantarlas.

Cada planta tiene sus características y beneficios para la salud, de acuerdo con sus compuestos químicos. Esta planta en particular, que no es tan elegida para plantar por quienes tienen jardines, es una excelente aliada para gozar de buena salud. Aunque no reemplazan la visita al médico, con sus hojas se pueden preparar tés muy deliciosos que pueden ayudarte a resolver distintas dolencias y problemas de salud.

Se trata del diente de león. Esta planta silvestre es conocida por sus propiedades medicinales, ya que se usa ancestralmente para curar problemas de salud, especialmente en Europa y Asia. Algunas tienen pelitos de color blanco y forma redondeada, mientras que otras se ven como una flor amarilla.

Beneficios de consumir diente de león