El día que Emanuel Mammana estuvo al borde del suicidio: "Estaba por tirarme"

Conocé la triste historia de Emanuel Mammana y el calvario que atravesó años antes de su llegada a River Plate.

Tras su desvinculación del Zenit de Rusia, Emanuel Mammana está cada vez más cerca de firmar con River Plate. El central surgido en la cantera del "Millonario" volverá al club de sus amores tras varios años en el exterior y lo hará de una manera poco común. Rescindió su contrato con el elenco europeo únicamente para regresar a Núñez. Con él trae una triste historia de vida que en un momento de su carrera contó en una entrevista con Olé.

Mammana llegó a la "Banda" en 2004 con sólo 8 años. Tiempo después de sufrir la muerte de sus padres, que derivó en un cuadro depresión, en 2014 llegó la oportunidad de sumarse a la primera pretemporada y a los meses se dio el debut. Ganó cuatro títulos de la mano de Marcelo Gallardo hasta que emigró a Europa para jugar en el Olympique de Lyon y luego pasó al fútbol ruso.

Mammana manifestó que pensó en tomar una drástica decisión. Su mamá falleció cuando él apenas tenía seis años, mientras que la desaparición física de su papá se dio nueve años después. Y allí, en su plena adolescencia, tuvo en mente terminar con su camino. "Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá... Pensé en dejar el fútbol, incluso en la locura de suicidarme", contó en la mencionada nota.

"Lo quise hacer dos veces. Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo", manifestó el zaguero. Y agregó: "River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera".

El momento en el que pensó en suicidarse

Mientras se espera por su regreso a River Plate, Emanuel Mammana habló nuevamente acerca de lo que vivió y dio detalles del desgarrador momento: "Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, veía que venía y como que no tenía más ganas de nada", afirmó en diálogo con Radio La Red.

"Cuando estaba por tirarme me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quien es pero la verdad que hoy en día le agradezco de corazón porque me salvó la vida. Mis papás no hubiesen querido que pase eso", aseguró. Por último, se mostró contento de estar nuevamente en su casa: "Lo importante es ser feliz y jugar donde soy feliz", concluyó el zaguero fanático del "Millonario".