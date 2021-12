La picante respuesta de Mammana a un hincha de Boca: "Todo roto"

Mientras está cerca de volver a River, Emanuel Mammana le respondió de manera muy picante a un hincha de Boca en Instagram.

Emanuel Mammana está cada vez más cerca de su regreso a River Plate. El defensor, que tuvo un breve paso por la Selección Argentina, ya se reunió con Marcelo Gallardo y le comunicó su deseo de volver al club. Mientras restan algunos detalles para concretar su vuelta, aprovechó su cuenta de Instagram para responderle a un hincha de Boca Juniors que lo criticó en un comentario.

Sobre su llegada al "Millonario", hay puntos claves a tener en cuenta. La charla con el "Muñeco" y la dirigencia estuvo, por lo que dependerá de ellos si desean que se sume al equipo. Si aceptan, tendrán que negociar con el Zenit de Rusia, institución con la que el zaguero aún tiene seis meses de contrato -actualmente juega en el PFC Sochi, del mismo país, a préstamo-.

"Está todo ROTO Mammana. Tuvo como tres roturas de ligamentos. No lo quiere ni Barracas Central", escribió @Tincho11_cabj. en una publicación referida al tema. El defensor no tardó en contestar y dejó una respuesta muy picante para el hincha del clásico rival de River: "Si estaría todo roto no intentaría volver al club que me dio todo. Jamás haría algo así", lanzó.

Se formó en el "Millonario" desde su llegada en 2004 a los 8 años. En 2014 realizó su primera pretemporada y meses después debutó. Jugó hasta 2016 y ganó cuatro títulos de la mano de Marcelo Gallardo. En su primera temporada obtuvo la Sudamericana y en 2015 la Recopa, la Libertadores y la Suruga Bank. Continuó su carrera en el Olympique de Lyon de Francia, luego en el Zenit y por último en el Sochi, donde está a préstamo.

Su deseo de volver a River

Desde su arribo a Argentina para tomarse unas vacaciones, el futbolista dejó en claro que su objetivo es ponerse nuevamente la "Banda". Rechacé contratos para tener la posibilidad de volver", reconoció Mammana en diálogo con TyC Sports. "Se hace difícil estar afuera y obviamente el cariño y el amor que uno tiene con el club, por el momento lindo que tiene River, me gustaría mucho tener esta posibilidad", agregó.

"De River te ilusiona todo. Ves como juega el equipo, Marcelo (Gallardo) que ya lo conozco y sé la clase de DT y ganador que es. Y el club: todos los que se van quieren volver porque es un club increíble. Yo me fui muy joven y quizás en su momento aproveché la oportunidad pero hubiese sido lindo afianzarme un poco más. Lo que pasa en River es increíble", expresó el zaguero.