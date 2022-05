Bomba en el mercado de pases: un jugador de River se irá libre a otro club de Argentina

El jugador fue borrado por la dirigencia y el entrenador "Millonario" a principio de año.

La pretemporada que River realizó a principio de año en San Martín de Los Andes tuvo una particularidad en el ciclo de Marcelo Gallardo: por primera vez, la dirigencia decidía no subir en el avión a dos jugadores por no renovar sus respectivos contratos. Con la confirmación de que no continuarán en el "Millonario" más allá de junio al acabarse sus vínculos, uno de los dos ya tendría arreglado su futuro en otro equipo del fútbol argentino. Se trata del delantero Benjamín Rollheiser, que llegaría en condición de libre a Estudiantes de La Plata.

Benjamin Rollheiser

En el inicio de este 2022, el zurdo fue borrado del plantel por no llegar a un acuerdo en la extensión de su contrato, el cual finaliza el 30 de junio. Aunque siguió habiendo negociaciones entre sus agentes y la dirigencia, al no llegar a buen puerto el jugador de 22 años y Fabricio Angileri, otro que no arregló su continuidad, comenzaron a entrenarse por separado y a contraturno del plantel profesional. En el caso de Rollheiser, su futuro estaría en el "León", equipo con el cual habría llegado a un acuerdo para ser refuerzo y firmaría hasta diciembre de 2025.

Benjamin Rollheiser

El oriundo de Coronel Suárez comenzó a pensar en nuevos horizontes y a analizar propuestas. Si bien hace poco tiempo tuvo ofertas de Vasco da Gama y Cruzeiro para recalar en el fútbol brasilero, el mediapunta habría priorizado lo futbolístico por sobre lo económico. Por esa razón, la posibilidad de jugar en el "Pincha" se confirmaría en estas horas, institución que está pasando un gran presente en Copa Libertadores de la mano de Ricardo "Ruso" Zielinski.

El recorrido de Rollheiser en River

Benjamín Rollheiser debutó en River el 16 de julio de 2019, en la victoria del "Millonario" sobre Gimnasia de Mendoza por penales, tras empatar 1-1 en los 90 minutos. Ingresó en el segundo tiempo y fue determinante para lograr la igualdad, luego de un remate que se desvió en la cabeza de Ezequiel Palacios. En el club de Núñez disputó 35 partidos y solo marcó 1 gol, en la victoria 4-0 sobre Colón de Santa Fe en la final del Trofeo de de Campeones 2021 disputadado en Santiago del Estero. A partir de julio, intentará aumentar sus cifras y su racha en Estudiantes de La Plata.