La tajante respuesta de Gallardo a un periodista sobre los posibles refuerzos de River: "No tengo"

Marcelo Gallardo fue muy tajante con un periodista que le preguntó por los refuerzos de River Plate para la próxima temporada ante la salida de Julián Álvarez.

Marcelo Gallardo le respondió de manera tajante a un periodista que le preguntó acerca de los posibles refuerzos de River Plate para la temporada venidera. El tema principal al que apuntó la prensa a la hora de consultarle al DT sobre el presente "Millonario", fue la salida de Julián Álvarez al Manchester City al finalizar los octavos de final de la Copa Libertadores.

El elenco de Núñez goleó 4 a 0 a Colo-Colo en el Estadio Monumental y se aseguró el primer puesto de su grupo en el mencionado certamen continental. Una vez finalizado el encuentro, el DT brindó la conferencia habitual y además de referirse a la "Araña" habló de los posibles refuerzos de cara a lo que se viene. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en la que contestó sobre el tema en cuestión.

"Son temas muy puntuales. El caso de Julián Álvarez es una necesidad que vamos a tener y no va a ser fácil. Después creo que el equipo en sí está bien conformado. No vamos a hacer ninguna locura, iremos por puestos muy puntuales", aseguró Marcelo Gallardo pensando en sus planes de cara al próximo mercado de pases. Como respuesta, uno de los periodistas presentes lanzó: "¿Se puede saber cuáles?".

Ante esto, el "Muñeco" aseveró: "¿Querés que te de nombres? No tengo nombres". A lo que el reportero consultó: "¿Puestos?". La pregunta molestó al estratega que lo cruzó: "¿Puestos? Pero razona, se nos va Julián Álvarez ¿Qué voy a traer? ¿Un marcador central? Razonalo, si estamos diciendo que se nos va Julián Álvarez ¿Vamos a traer un kinesiólogo? Vamos a intentar traer un delantero. Si no te lo estoy diciendo es porque no, si no te diría".

La frase de un posible refuerzo de River que ilusiona a Gallardo

Valentín Castellanos, quien actualmente se desempeña en el New York City de la MLS de Estados Unidos está en los planes del estratega desde hace tiempo y su apellido sonó fuerte en los pasillos del Estadio Monumental en el inicio del 2022. Sin embargo, su llegada al club no se concretó, y a pocas semanas del fin de la temporada el "Taty" reveló lo que le genera esta chance de vestir la "Banda".

"Sería muy lindo que me dirija él, obviamente se tienen que ir dando muchas cosas y tienen que ponerse de acuerdo los clubes. También me gustaría estar en Europa, hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar en este mercado, pero las puertas a River están abiertas. Apenas se acercó River muy interesado en mí, uno no le puede decir que no. Es River y es Gallardo, más que nada. No hablé con él a principio de año, solamente con un allegado a él", sostuvo el delantero en diálogo con el podcast de Olé denominado La Primera Jugada.