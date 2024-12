Preocupación en el espectáculo por la noticia que golpea a Susana Giménez: "Empeoró".

Miguel Romano, histórico peluquero de la diva Susana Giménez, fue internado de urgencia en las últimas horas y hay preocupación en su entorno. "Su cuadro empeoró", anunció el periodista Pablo Montagna, uno de los primeros en dar la noticia en sus redes sociales.

"Miguel Romano internado en el ICBA, desde ayer por la tarde, por una arritmia e insuficiencia cardiaca. Venía con internación domiciliaria, pero su cuadro empeoró, y debió trasladarlo para realizar estudios y tratamiento", escribió Montagna en su cuenta de X (ex Twitter), detallando el estado general del peluquero que en los últimos meses volvió al centro mediático por una enemistad con Susana Giménez, la diva que peinó durante décadas y que en los últimos años lo desplazó de sus servicios.

Semanas atrás, Miguel Romano se mostró escandalizado con el look de Susana en su vuelta a la televisión y disparó contra Damián "El Chaqueño", su nuevo peluquero: "Era un fardo de pasto la cabeza de Susana. Lo más triste de esto es que la gente creyó que la peiné yo. No pude dormir de la cantidad de gente que me llamaba para preguntarme eso. El que la peinó que se vaya a lavar los platos (...). Que no hable boludeces, que se vaya a lavar los platos y que baje 20 kilos. Que siga peinando a Wanda Nara", remarcó en un móvil con A la Tarde (América TV).

Cuando Karina Mazzocco le preguntó a Miguel Romano si estaba celoso del nuevo peluquero de Susana Giménez, su furiosa respuesta no se hizo esperar: "No me gusta que se metan con mis clientas (...). Susana va a volver conmigo". Y, acto seguido, sentenció: "Esta noche la voy a llamar para preguntarle qué es lo que le está pasando".

Confirmaron qué hará Licha Navarro en un "cuarto oscuro" tras dejar a Susana

Lisandro Navarro no ganó Gran Hermano pero empezó a construir una carrera en los medios: primero como "Susano" en el magazine de la diva Susana Giménez y ahora como actor en una propuesta que lo tendrá explorando su lado más candente. El anuncio que sorprendió a sus seguidores y las primeras fotos en su osado nuevo rumbo laboral.

El exparticipante de Gran Hermano es uno de los convocados por el director José María Muscari para la nueva temporada de verano de Sex, ya un clásico de la cartelera del Gorriti Art Center que volverá el próximo 9 de enero. Sex es un show sensorial que como desde el estreno cuenta con coreografías de Mati Napp y es protagonizado por Diego Ramos y Julieta Ortega. "Sex verano tendrá un nuevo cuarto oscuro y se renovará una vez más para sorprender a su público", indica un comunicado de prensa con las primeras fotografías del exhermanito en su rol.

“Estoy muy feliz de sumarme a la obra, desde que salí de la casa me preguntaron y siempre fui prudente porque no sabía si realmente iba a estar, tiempo después vi la obra y me llegó la propuesta.

Ojala sea el comienzo de algo hermoso, estoy ansioso por el día del debut, me sentí cómodo el día de las fotos, y no soy tan pudoroso como imaginaba. El equipo de trabajo es genial y todos me hicieron sentir muy cómodo”, remarcó Licha.

Además agregó: “Debuté en televisión acompañando a Susana y en 2025 debuto en teatro y me subo al escenario bajo la dirección de Muscari, estoy explotado de felicidad” Las entradas del espectáculo producido por Paola Luttini para PRONOIA, ya tiene sus entradas a la venta por Alternativa Teatral.