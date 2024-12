Homenaje a Cerati, Lía Crucet y una banda con protagonismo: Emmanuel Horvilleur despidió el 2024 en el Complejo Art Media

Emmanuel Horvilleur cerró el 2024 en el marco de la gira "Había una vez"

Emmanuel Horvilleur brindó el último recital del año en la noche del jueves 5 de diciembre en el marco de su gira "Había una vez" en el Complejo Art Media con varios condimentos especiales dentro del evento. El cantante de 49 años llevó adelante el show con una energía corporal y artística notoria en el escenario, con una banda explosiva que tuvo algunos cambios en relación a formaciones anteriores y tres momentos especiales: la dedicatoria a Gustavo Cerati, a Lía Crucet y la presencia de Ale Sergi.

A las 21.30 comenzó el show de Emmanuel Horvilleur en el Complejo Art Media con la canción Yo soy la disco, luego de haber ejecutado una introducción instrumental de unos minutos. Durante todo el espectáculo se vio a una banda con más power y de manera constante el cantante los presentaba, celebraba su performance e incitaba a que tengan intervenciones instrumentales.

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera en el Complejo Art Media.

Las ausencias fueron las de Martín Allende en guitarra, que si bien tocó de invitado, no fue el titular de la banda; y Guillermo Salort, quien estuvo abocado a otros compromisos junto a Conociendo Rusia fuera de Argentina. Es por eso que la banda de "Emma" estuvo conformada por Andrés Cortés en guitarra; Valentino Sampaoli en bajo; Juan Frattari en batería; Abril Olivera en coros; Aarón Gordonas en teclados; y Lautaro Passadore en percusión.

Uno de los temas de la lista fue 19, que originalmente lo cantó con Gustavo Cerati. Al finalizar, mencionó al líder de Soda Stereo y pidió aplausos para él en su memoria. Más adelante, realizó otro reconocimiento antes de dar inicio a la canción Hermano plateado y fue para un ícono tropical como Lía Crucet, quien murió el pasado 28 de noviembre.

El artista de 49 años se presentó con una renovada banda en el Complejo Art Media.

Uno de los momentos de máximo furor fue la entrada de Ale Sergi de Miranda al escenario para cantar Japón, perteneciente al álbum Amor en polvo. Ambos realizaron una performance muy expresiva con excéntricos bailes desde que comenzó hasta que terminó el tema. De hecho, con esa energía efusiva se manejó Emmanuel durante todo el recital generando fervor en el público, con quien se mantenía en constante diálogo. Tan es así que en un cambio de vestuario, la gente le pedía que se saque la ropa, lo que lo motivó a actuar con sensualidad y risas frente a los gritos de su gente.

El show tuvo también la interpretación de canciones de Illia Kuryaki & The Valderramas, la banda que tuvo con Dante Spinetta; momentos instrumentales entre los músicos; y un cierre explosivo, ya que los dos últimos temas que tocaron fueron Radios y Abrazarte. De esta manera, Emmanuel Horvilleur despidió el 2024 a través de un gran espectáculo, aunque con una particularidad que por momentos se percibió en vivo: hubo cierta fragilidad en el desenvolvimiento de la banda y no por los artistas -la calidad es innegable- sino por su reciente reestructuración tras las ausencias de Allende y Salort. De momento, el cantante no confirmó más fechas de cara al 2025 a la espera de que cumpla una nueva década: el 2 de enero celebra sus 50 años.